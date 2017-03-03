В Джизаке не узнают замученного племянника Ислама Каримова

Журналист Джамшид Каримов, племянник первого президента Узбекистана, вышел на свободу после 11 лет заключения в психушке с подорванным здоровьем.

Джамшид Каримов проводит первую неделю на свободе после принудительного заключения и лечения в психиатрических клиниках Узбекистана, длившегося с кратким перерывом с 2006 года.

Об его освобождении 28 февраля сообщила накануне пресс-служба офиса представителя Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы слова и СМИ Дуни Миятович.

«Я сердечно приветствую освобождение Каримова. Это решение, принятое так вскоре после освобождения Мухаммеда Бекжановa, особенно позитивно; и я призываю власти освободить всех заключенных представителей СМИ, в том числе Юсуфа Рузимурадова, Салиджона Абдурахманова и Дилмурода (как будем его писать – с мягким знаком или нет, в среду был с мягким: Дильмурод) Сайида», – сказано в заявлении Миятович.

Каримов после освобождения находится дома в родном Джизаке со своей семьей – супругой и дочерью. Его родные рассказали, что его состояние вызывает боль и сострадание.

Здоровье подорвано

Здоровье Джамшида сильно подорвано – он исхудал, сгорбился и ходит с палочкой. У бывшего заключенного также большие проблемы с пищеварением – он может есть только диетическую пищу.

«В больнице он пережил инсульт и долгое время был лежачим больным. Сейчас он все время на таблетках», – рассказали члены семьи, попросив при этом сохранить их анонимность.

Джамшида выводит на прогулку дочь Женя. Некогда известного в городе журналиста никто не узнает – так изменился его облик.

Что касается его планов на будущее, то вряд ли «мистер новость», как сам называл себя Каримов, вернется к активной общественной или журналистской деятельности.

Дух сломлен

«Он боится, что его снова закроют, если начнет говорить. Он боится, даже когда в дверь кто-то звонит. Все его планы связаны с лечением и оздоровлением. Семья очень нуждается – дочь Женя не работает, а у самого Джамшида очень скромная пенсия в 500 тысяч сумов (80 долларов США)», – рассказали Ц-1 его родственники.

Изоляция Джамшида в психушке была столь плотной, что до последнего времени он не догадывался о смерти влиятельного дяди – президента Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября 2016 года.

Он предполагал, что тот заболел, так как с сентября отношение милиционеров, охранявших его в отделении больницы, заметно улучшилось.

Друг, коллега и бывший сосед Каримова по махалле Улугбек Хайдаров сейчас проживает в Канаде. Он говорит, что после общения с Джамшидом у него осталось очень тяжелое впечатление.

«Он подавлен и под стрессом. Что он такого сделал, что с ним так жестоко расправились? И почему через два дня после освобождения Каримова в психушку попала правозащитница Елена Урлаева?», – задает риторические вопросы Хайдаров.

Джамшид Каримов – сын старшего брата президента Каримова – Арслана. С начала 2000-х он сотрудничал с независимыми СМИ, в частности с Institute for War and Peace Reporting (IWPR), Uznews.net и другими. Получил известность, расследуя злоупотребления местной власти в Джизаке.

Первый раз был помещен на принудительное лечение в Самаркандскую психбольницу в 2006 году.

Через пять лет, в ноябре 2011 года он выходит на свободу, но через два месяца его вновь помещают в отделение судебно-медицинской экспертизы, где в основном сидят психические больные заключенные, осужденные за убийство.