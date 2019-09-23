В Джизакской области подставили правозащитника Зиедулло Раззакова

В машине Зиедулло Раззакова некая женщина, обратившаяся за помощью, оставила сверток – через минуты он был схвачен милицией. До этого активист вмешался в программу «Обод кишлок»…

Субботний вечер 21 сентября не предвещал ничего плохого для школьного учителя и правозащитника из поселка Бустон Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана Зиедулло Раззакова.

В этот день он проводил семейное мероприятие, на которое пригласил своих родственников и друзей.

Но день для школьного учителя закончился в Управлении внутренних дел Джизакской области в Джизаке, где его допрашивали на предмет вымогательства денег, а также интересовались всеми подробностями, связанными с его правозащитной деятельностью.

Недолгая встреча

Как рассказывает один из родственников Раззакова, в субботу вечером, примерно в 18 часов, он должен был ненадолго встретиться с некой женщиной по имени Максуда.

Она очень просила о встрече, говоря, что время не терпит: 24 сентября у нее состоится судебное слушание о взыскании алиментов с бывшего мужа, поэтому ей нужна консультация. Уже три года, по словам женщины, она не может добиться от него помощи в содержании ребенка.

Правозащитник согласился на короткую беседу, попросив приехать к нему со всеми документами. Максуда смогла добраться до Раззакова лишь к 20 часам. Беседа состоялась в его машине, активист внимательно изучил все бумаги, принесенные женщиной, а затем сказал, что свяжется с ней в течение следующего дня.

Максуда, поблагодарив правозащитника, начала выходить из машины, но тут неожиданно оставила какой-то сверток на переднем сиденье.

Милиция тут как тут

Раззаков не успел к нему притронуться, чтобы вернуть женщине забытую, возможно, вещь, когда его машину уже окружили со всех сторон сотрудники милиции.

Они начали фотографировать и снимать на видео все происходящее, развернули сверток, в нем оказались деньги – пачка десятитысячных купюр на общую сумму 1 млн сумов, рассказывает родственник правозащитника.

Допрос правозащитника в УВД Джизакской области продолжался три часа. У Раззакова спрашивали обо всем, главное, сообщили, что против него начинается следствие, и на время его проведения он не имеет права покидать страну.

У активиста забрали машину, документы, домой он вернулся за полночь на такси…

Все дело в «Обод кишлок»

«Как и почему Зиедулло Раззаков встретился с этой женщиной Максудой?» – этот вопрос всю ночь не давал уснуть родным и друзьям активиста.

Вскоре все поняли, что провокация и подстава связаны с его вмешательством в программу «Обод кишлок» («Благоустроенное село»), которую проводят в Узбекистане с марта 2018 года по инициативе президента Шавката Мирзиёева с целью повысить уровень и качество жизни в сельской местности.

Здание школы № 1 в Бустоне, где работает Раззаков, попало под программу «Обод кишлок», там до сих пор продолжаются ремонтные работы.

Но часто случается так, что Управление капитального строительства (УКС) Джизакской области своевременно не выделяет необходимые средства, и ремонтно-строительные работы сразу же останавливаются.

И не раз случалось, что Раззаков как правозащитник и представитель школы встречался с ответственными лицами УКС и добивался выделения денег.

Однажды директор школы Анвар Аралов позвал Раззакова к себе, познакомил его с субподрядчиком по имени Шухрат. Последний пожаловался, что не может работать, так как УКС снова задерживает средства.

Раззаков позвонил директору УКС, и буквально на следующий день на расчетный счет ремонтно-строительной фирмы поступили деньги.

Помочь племяннице

Представитель фирмы Шухрат, признавший силу правозащитной работы Раззакова, вскоре обратился к нему с личной просьбой. Оказалось, что его племянница Максуда из Джизака три года не может получить алименты на своего единственного ребенка. Можно ли ей помочь?

Раззаков сказал, чтобы племянница Шухрата сама пришла к нему с заявлением, написанным на имя председателя правозащитной организации, а также с копиями решения суда и акта сверки задолженности алиментодателя.

Чем эта история закончилась, теперь известно…

«Почему субподрядчик захотел подставить правозащитника? С кем он вступил в сговор? Почему программа «Обод кишлок» на местах выливается в очередной произвол на фоне ее неэффективности? Что грозит Раззакову? Что теперь с ним будет?» – эти вопросы более двух суток задают себе родные и друзья правозащитника…