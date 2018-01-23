В Наманганской области простились с жертвами сгоревшего автобуса

Сегодня в Наманганской области прошли похороны трудовых мигрантов из Узбекистана, погибших в Актюбинской области Казахстана. Попрощаться с жертвами трагедии вышли все жители сел.
К пяти часам утра 23 января тела погибших были доставлены из Ташкента в аэропорт Намангана. На машинах «скорой помощи» в сопровождении милицейского эскорта их привезли в родные дома.
Двадцать из них – в один только Туракурганский район. Здесь их захоронили на пяти сельских кладбищах.
Поминальные молитвы в мечетях и на кладбищах этого района начались в восемь утра. С интервалом в каждые полчаса они продолжались до десяти часов.
Джаноза намаз (заупокойная молитва) читал представитель Управления мусульман в Наманганской области Абдулхай Турсунов.
На каждых похоронах присутствовал лично глава области Хайрулло Бозаров. Он также навестил семьи погибших и высказал слова поддержки.
Поминальные обряды будут проходить в домах погибших ребят в течение трех дней. По традиции с утра на них приходят мужчины, после обеда – женщины.
Ранее местные органы власти выделили семьям материальную помощь в размере пяти миллионов сумов и продовольствие.
В каждом доме дежурят психологи, врачи скорой помощи, помощница имама по работе с женщинами-прихожанками (отинойи).
За каждой семьей закреплены руководители областных и районных организаций. На них возложена ответственность за трудоустройство членов этих семей и помощь в других житейских ситуациях.
В четверг, 18 января, в результате возгорания автобуса на шоссе в Актюбинской области Казахстана лишились жизни 52 трудовых мигранта из Узбекистана. 31 из них – наманганцы.
Как говорят местные жители, многие парни надеялись заработать в России средства на ремонт родных домов, на содержание семей: в родных кишлаках работы для них не было.