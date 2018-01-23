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    В Наманганской области простились с жертвами сгоревшего автобуса

    Сегодня в Наманганской области прошли похороны трудовых мигрантов из Узбекистана, погибших в Актюбинской области Казахстана. Попрощаться с жертвами трагедии вышли все жители сел.

    Кладбище в Туракурганском районе Наманганской области РУз; фото: Ц-1
    Кладбище в Туракурганском районе Наманганской области РУз; фото: Ц-1

    К пяти часам утра 23 января тела погибших были доставлены из Ташкента в аэропорт Намангана. На машинах «скорой помощи» в сопровождении милицейского эскорта их привезли в родные дома.

    Двадцать из них – в один только Туракурганский район. Здесь их захоронили на пяти сельских кладбищах.

    Поминальные молитвы в мечетях и на кладбищах этого района начались в восемь утра. С интервалом в каждые полчаса они продолжались до десяти часов.

    Джаноза намаз (заупокойная молитва) читал представитель Управления мусульман в Наманганской области Абдулхай Турсунов.
    На каждых похоронах присутствовал лично глава области Хайрулло Бозаров. Он также навестил семьи погибших и высказал слова поддержки.

    Поминальные обряды будут проходить в домах погибших ребят в течение трех дней. По традиции с утра на них приходят мужчины, после обеда – женщины.

    Ранее местные органы власти выделили семьям материальную помощь в размере пяти миллионов сумов и продовольствие.

    В каждом доме дежурят психологи, врачи скорой помощи, помощница имама по работе с женщинами-прихожанками (отинойи).

    За каждой семьей закреплены руководители областных и районных организаций. На них возложена ответственность за трудоустройство членов этих семей и помощь в других житейских ситуациях.

    В четверг, 18 января, в результате возгорания автобуса на шоссе в Актюбинской области Казахстана лишились жизни 52 трудовых мигранта из Узбекистана. 31 из них – наманганцы.

    Как говорят местные жители, многие парни надеялись заработать в России средства на ремонт родных домов, на содержание семей: в родных кишлаках работы для них не было.

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана Казахстан Наманган Наманганская область трудовые мигранты Узбекистана Узбекистан
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