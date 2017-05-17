В письме районного хокима Ташкента – около 40 ошибок

Узбекистанцы высмеивают безграмотный ответ хокима Мирабадского района Ташкента Шухрата Пулатова на обращение гражданки. Даже имя президента написано неверно.

На днях в социальных сетях появилась копия письма хокима Мирабадского района Ташкента Шухрата Пулатова в ответ на обращение некой гражданки Павловой Е.А. по поводу отсутствия канализации в ее доме.

Официальный ответ хокимията жительнице Мирабадского района, датированный 3 мая 2017 года, написан на государственном языке – узбекском (кириллицей).

Знатоки узбекского насчитали в нем около 40 ошибок. Составитель текста пренебрег пробелом между словами, уникальными для тюркских языков согласными и сделал несколько грубых орфографических ошибок, в том числе в имени президента Узбекистана.

Кроме того, автор назвал Шавката Мирзиёева премьер-министром Узбекистана. Хотя обращение гражданки Павловой Е.А. было направлено в виртуальную приемную президента.

Очевидно, сотрудники хокимията использовали шаблон-ответ образца 2016 года, когда еще действовала приемная премьер-министра.

Под письмом стоит подпись Шухрата Пулатова, вступившего в должность главы администрации Мирабадского района меньше месяца назад.

Ответ хокима вызвал насмешки и негодование пользователей. Чиновника обвинили в том, что он не читает официальные документы перед подписанием, а его заместителей – за невнимательность.

Пулатов назначен после кадровой чистки

В апреле президент Шавкат Мирзиёев устроил разнос высокопоставленным госслужащим. Он заявил, что отныне чиновники будут работать 24 часа в сутки, и «как раньше – не будет». Глава государства пригрозил увольнением тем, кто будет работать спустя рукава.

А буквально через несколько дней стало известно о кадровой чистке в администрации Ташкента. Именно тогда своей должности лишился предшественник Шухрата Пулатова Шарафиддин Кадиров.

При нем обращения составлялись более грамотно, хотя с небольшими пунктуационными огрехами. Об этом свидетельствует предыдущий ответ хокимията на обращение все той же гражданки Павловой Е.А. от 17 апреля 2017 года – он также опубликован в соцсетях.

Похоже, от прежнего хокима Пулатову осталась лишь привычка заниматься отписками – проблема, с которой обращалась заявительница, осталась нерешенной.

«Неграмотная» тенденция

В последнее время участились жалобы ташкентцев не только на профессиональную, но и письменную грамотность.

Таблички с неправильным написанием государственных учреждений можно встретить во всех районах, ошибки в социальной рекламе встречаются повсеместно на узбекском и русском языках.

Даже тесты для детей и учителей составляются грамматически неверно. Ранее Ц-1 сообщал, что ташкентские учителя жаловались на некорректно составленный тест, изобилующий разного рода ошибками.