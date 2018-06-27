В РУз – острая нехватка учителей, обучающих на русском языке

На брифинге для СМИ 26 июня новый министр народного образования Шерзод Шерматов признал, что в начальные классы с русским языком обучения зачисляют по 40 детей.

«В последнее время серьезно увеличился реальный спрос на школы с русским языком обучения в начальных классах. Есть острая нехватка педагогических кадров, которые могли бы в полной мере удовлетворить потребность в качественном образовании», – приводит слова Шерматова Nuz.uz.

По его словам, нужно кардинально пересмотреть систему подготовки кадров, поскольку одним лишь строительством новых школ проблему переполненных классов не решить.

«Пока в системе много хаоса, много важных и срочных задач, которые нужно решить «еще вчера». Образование – достаточно консервативное направление, и решать те или иные вопросы нужно поэтапно, придерживаясь четкого плана», – сказал министр.

Шерматов также пообещал оградить учителей от излишней «бумажной» работы и бесконечных проверок. За прошлый год в десять тысяч школ, работающих в стране, было послано 207 тысяч различных проверок.