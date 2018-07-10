В РУз после случая в Каттакургане займутся соблюдением прав женщин

В Комитете женщин Узбекистана заявили МВД РУз, что после случая в милиции Каттакургана с раздеванием задержанных во время допросов женщин должен присутствовать психолог.

Об этом стало известно по итогам поездки председателя Комитета женщин РУз Танзилы Нарбаевой в Каттакурган, где местные жительницы стали жертвами насилия со стороны оперативника УВД. Совместно с Министерством внутренних дел будет разработана «дорожная карта» с требованиями к правоохранительным органам.

В частности, по желанию подозреваемой женщины на допросе должен присутствовать психолог, представитель махалли, Союза молодежи или других общественных организаций. Среди заключенных в женских колониях должен быть проведен опрос на предмет жалоб на насилие со стороны надзирателей.

Комитет женщин рекомендует МВД РУз обратить внимание на гендерный паритет, то есть увеличить кадровый состав женского пола, а также привлекать специалистов в области психологии и прав человека.

Наконец, милиция должна информировать общественность о подобных случаях.

Ранее президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил создать Республиканский центр реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов. Специалисты данного центра будут оказывать анонимную неотложную медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую и правовую помощь.

В каждом районе будут размещены социальные приюты, где женщины смогут укрыться от домашнего насилия, пишет Gazeta.uz.