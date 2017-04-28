В столице Узбекистана началась массовая посадка тополей

После вырубки деревьев в Ташкенте взялись за озеленение: сажают полезные для здоровья тополя, но заставляют это делать учителей, воспитателей и медиков.

Как рассказали Ц-1 в нескольких школах столицы, весенняя посадка тополей указана в разнорядке хокимията Ташкента. Четкого плана по озеленению нет. По этой причине в ряде школ ограничиваются тремястами саженцев, в других заставляют сажать три тысячи молодых деревьев – по числу учащихся.

Не во всех бюджетных организациях за посадку деревьев отвечают учителя. Так, например, в 61-й школе Яшнабадского района озеленением занимались приглашенные рабочие и сотрудники администрации. Своими силами справились в детском саду № 136.

В большинстве школ и колледжей прибегли к помощи учащихся. На «тополиные плантации» детей направляют вместо занятий.

Каждому учащемуся выделяют деревце, за которым он должен следить. Если тополь засохнет, придется сажать новый саженец за свои деньги.

500 тополей посадили даже в районе Ташкентской медицинской академии в Алмазарском районе, где находится Республиканский аллергологический центр.

Учителя жалуются в социальных сетях, что их заставляют сажать на территории учебных заведений тополя после уроков. В некоторых школах силами педагогов высажено несколько тысяч саженцев.

Тополя вместо елей

Десять лет назад в Ташкенте прошла массовая акция по вырубке тополей. Тогда хокимият объяснял свое решение профилактикой аллергических заболеваний. Тополиный пух весной вызывает острые приступы аллергии. Точнее, не сам пух, а пыльца цветущих в это время растений, которая оседает в нем.

Тогда на замену «аллергическим» тополям пришли ели. Хвойные деревья появились во всех районах Ташкента и за его пределами.

Кульминацией «елочной революции» стала вырубка вековых лиственных деревьев в центральном сквере Ташкента Амира Темура, на месте которого появились неказистые ели и сосны.

Хвойные деревья тяжело приживались в условиях городской жары и влажности. Однако городские службы упорно сажали ели, сооружая дли них зонты от солнечных лучей.

Тополя-мужчины

Теперь решено вновь озеленить город за счет тополей. При этом хокимият якобы приказал сажать мужские особи деревьев, не производящие тополиный пух. Однако даже они могут «пушить», рассказал Ц-1 садовник, представившийся Азимом.

«Если тополь неправильно стричь, деревья испытывают сильный стресс. Даже «папки» (мужские особи) начинают «пушить», – говорит мужчина, рассаживающий тополя на 14-м квартале Юнусабадского района. –Вообще без тополя город задохнется. Эти деревья вырабатывают в семь раз больше кислорода, чем хвойные».

По его словам, чтобы предотвратить появление тополиного пуха, городские службы обрезают все тополя. Но это приводит к еще большему появлению женских особей. К обрезке деревьев должны допускаться специалисты, уверен он.