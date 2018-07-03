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    В Ташгорсуде завершается процесс по делу о членстве в «Хизб-ут-Тахрире»

    Ташгорсуд 5 июля вынесет приговор двум мужчинам и трем женщинам, обвиняемым в членстве в «Хизб-ут-Тахрире», – прокурор требует осудить их на сроки от четырех до девяти лет.

    У здания Ташгорсуда 2 июля; фото: Елена Урлаева
    У здания Ташгорсуда 2 июля; фото: Елена Урлаева

    В Ташкенте близок к развязке начавшийся в апреле судебный процесс по делу пятерых жителей города, с начала 2018 года находящихся под следствием из-за обвинения в причастности к запрещенной в Узбекистане исламской организации «Хизб-ут-Тахрир».

    Накануне в суде состоялись прения сторон, во время которых прокурор Ходжиакбар Исханов потребовал признать всех пятерых виновными по статьям Уголовного кодекса РУз: 159 – «Посягательство на конституционный строй РУз» и 244-2 – «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

    Обвинение потребовало назначить подсудимым следующие наказания: Гузаль Тухтаходжаевой – 8 лет лишения свободы, Умиде Узаковой – 4 года домашнего ареста (в связи с беременностью), Насибе Узаковой – 6 лет, Мухаммадину Абдурахманову – 4 года, Мухаммаду Рашидову – 9 лет тюремного заключения.

    Ориентировка ГУВД Ташкента на Гузаль Тухтаходжаеву; официальное фото
    Ориентировка ГУВД Ташкента на Гузаль Тухтаходжаеву; официальное фото

    Основным фигурантом дела является 31-летняя жительница Ташкента Гузаль Тухтаходжаева, находившаяся в розыске с 2009 года и арестованная в январе 2018-го в доме ее матери, где она пряталась.

    По словам матери подсудимой Азизы Ахмедовой, дочь боялась сдаться властям из-за страха перед пытками.

    Следствие вменяет в вину Тухтаходжаевой и ее мужу Мухаммаду Рашидову участие в запрещенной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».

    Другая жительница узбекистанской столицы – 30-летняя Умида Узакова обвиняется в хранении и распространении экстремистских материалов. Она якобы распространяла листовки в мечетях города.

    Умида Узакова не взята под стражу в связи с беременностью; фото: Ц-1
    Умида Узакова не взята под стражу в связи с беременностью; фото: Ц-1

    Вместе с Умидой по делу проходят ее брат Мухаммадин Абдурахманов и мать Насиба Узакова. Их привлек к делу следователь Салих Рахмонов, ныне уволенный из силовых структур.

    Родственники обвиняемых ранее утверждали, что Рахмонов под пытками выбивал у подсудимых признательные показания.

    По решению судьи Сарвара Каримова показания, полученные под пытками, были аннулированы.

    Адвокаты подсудимых в своей речи делали упор на то, что их клиенты подвергались пыткам и давлению, а допросы проводились в отсутствие защиты и без камер видеонаблюдения.

    В заключение выступила Умида Узакова с последним словом. Она полностью отвергла причастие к экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» и попросила у суда оправдательного приговора.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии
    Теги: "Хизб-ут-Тахрир" ислам Узбекистан
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