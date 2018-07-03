В Ташгорсуде завершается процесс по делу о членстве в «Хизб-ут-Тахрире»

Ташгорсуд 5 июля вынесет приговор двум мужчинам и трем женщинам, обвиняемым в членстве в «Хизб-ут-Тахрире», – прокурор требует осудить их на сроки от четырех до девяти лет.

В Ташкенте близок к развязке начавшийся в апреле судебный процесс по делу пятерых жителей города, с начала 2018 года находящихся под следствием из-за обвинения в причастности к запрещенной в Узбекистане исламской организации «Хизб-ут-Тахрир».

Накануне в суде состоялись прения сторон, во время которых прокурор Ходжиакбар Исханов потребовал признать всех пятерых виновными по статьям Уголовного кодекса РУз: 159 – «Посягательство на конституционный строй РУз» и 244-2 – «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

Обвинение потребовало назначить подсудимым следующие наказания: Гузаль Тухтаходжаевой – 8 лет лишения свободы, Умиде Узаковой – 4 года домашнего ареста (в связи с беременностью), Насибе Узаковой – 6 лет, Мухаммадину Абдурахманову – 4 года, Мухаммаду Рашидову – 9 лет тюремного заключения.

Основным фигурантом дела является 31-летняя жительница Ташкента Гузаль Тухтаходжаева, находившаяся в розыске с 2009 года и арестованная в январе 2018-го в доме ее матери, где она пряталась.

По словам матери подсудимой Азизы Ахмедовой, дочь боялась сдаться властям из-за страха перед пытками.

Следствие вменяет в вину Тухтаходжаевой и ее мужу Мухаммаду Рашидову участие в запрещенной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».

Другая жительница узбекистанской столицы – 30-летняя Умида Узакова обвиняется в хранении и распространении экстремистских материалов. Она якобы распространяла листовки в мечетях города.

Вместе с Умидой по делу проходят ее брат Мухаммадин Абдурахманов и мать Насиба Узакова. Их привлек к делу следователь Салих Рахмонов, ныне уволенный из силовых структур.

Родственники обвиняемых ранее утверждали, что Рахмонов под пытками выбивал у подсудимых признательные показания.

По решению судьи Сарвара Каримова показания, полученные под пытками, были аннулированы.

Адвокаты подсудимых в своей речи делали упор на то, что их клиенты подвергались пыткам и давлению, а допросы проводились в отсутствие защиты и без камер видеонаблюдения.

В заключение выступила Умида Узакова с последним словом. Она полностью отвергла причастие к экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» и попросила у суда оправдательного приговора.