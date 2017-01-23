В Ташкенте отметили 60-летие правозащитницы Елены Урлаевой

Легендарной Елене Урлаевой 21 января исполнилось 60 лет. В свой юбилей она говорит о позитивных сдвигах в Узбекистане и ни слова о своей роли в их достижении.

В минувшую субботу небольшая горстка правозащитников, активистов и бесстрашных людей, оставшихся в Узбекистане, отмечали день рождения – 60-летие удивительной Елены Урлаевой.

«В Узбекистане есть одна женщина, которая неустанно работает днем и ночью, всю жизнь она помогает людям, она воспринимает горе народа, как свое, при этом в глазах ее сияет радость, а на лице – улыбка», – написали в своем поздравлении Урлаевой ее узбекистанские коллеги.

Через психушку и цепи

Правозащитная деятельность Урлаевой началась более 15 лет назад, и минувшие годы были годами настоящей борьбы, ценой которой в любой момент могла оказаться ее жизнь, здоровьем она практически пожертвовала.

С 2001 года Урлаева подвергалась принудительному психиатрическому лечению, она была первой в Узбекистане, кто осмелился выйти с пикетом к властям, заявляя о нарушении прав человека, о том, что в стране происходят репрессии и есть несогласные.

В 2003 году она подняла плакат, требуя отставки правившего диктатора – президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее били, вырывали из рук плакаты, рвали на ней вещи на глазах у журналистов, наблюдателей, не стыдясь ничего, не опасаясь никаких последствий.

В один из арестов ее держали в темной сырой камере, приковав цепями к трубе, не кормили, не давали воду. Провокации против нее организовывались не только на улице, но и дома, куда заявлялись неизвестные люди, а затем оскорбляли и били.

В качестве шантажа власти использовали даже усыновленного Урлаевой мальчика Мухаммада, которого периодически угрожали у нее отобрать. Ребенок также подвергался избиению, как минимум дважды Мухаммадик, будучи в то время дошкольником, был избит на улице неизвестными людьми.

В 2015 году при мониторинге принудительного труда на хлопководстве Урлаева была арестована и подвергнута принудительному гинекологическому осмотру, всю процедуру милиция снимала на камеру, затем угрожала женщине публикацией фото и видео в Интернете.

Не сломлена

Любой другой давно мог сломаться, отказался бы от такой работы, как минимум уехал бы из страны, но не Елена Урлаева.

Она оставалась, и после каждого помещения в психушку, избиения, она, с трудом придя в себя, возвращалась в правозащиту и снова откликалась на несправедливость, на беду и горе каждого встреченного ею человека.

Ее стойкость и мужество в конце концов переломили и отношение к ней властей страны. Боясь и противясь ей, они не могли не уважать ее, в том числе за ее искренность и бескорыстие.

Наблюдая в эти дни позитивные изменения в стране, связанные со смертью Каримова и приходом нового президента Шавката Мирзиёева, Урлаева могла бы приписать и себе заслугу в небольшой нормализации положения стране, но она этого не делает. Хотя ее роль бесспорна.

Победила

Настойчивой борьбой, своим присутствием она зацементировала главное: правозащитники и настоящие борцы за права человека – в Узбекистане есть, они там, они продолжают свою работу, нравится это кому-то или нет. Она застолбила это место для всех.

Сегодня в интервью Ц-1 правозащитница заявила о готовности идти на диалог с новой властью страны, которую с декабря прошлого года возглавил президент Шавкат Мирзиёев.

«Власть ищет диалог с народом, мы должны поддержать ее, ведь мы хотим лучшего для всей страны», – говорит Урлаева.

Правозащитница отмечает, что нечто позитивное она ощущает и на себе – с декабря медики не прописывают ей психотропные препараты, а она и коллеги могут беспрепятственно проводить пикеты у административных зданий и даже уголовных судов, и никто не выкручивает ни ей, ни ее коллегам руки, значит, есть приказ – не трогать, степень толерантности власти к критикам немного повысился.

Это перемена, отмечает Урлаева. Но скромно умалчивает, что это перемена, ставшая возможной благодаря ей.