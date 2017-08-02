В Ташкенте продолжается следствие по делу о смертельном избиении студента

Расследование дела Джасура Ибрагимова, студента медколледжа в Ташкенте, погибшего после избиения сокурсникам, не затягивается и не «похоронено», утверждает адвокат его семьи.

Дело об избиении 17-летнего Джасура Ибрагимова, студента медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте, умершего 1 июня, остается на этапе расследования и пока не готово для передачи в суд, рассказала адвокат его семьи Лола Исмаилова.

По словам адвоката, на данном этапе следователи продолжают опрос всех вовлеченных лиц, среди которых – студенты и работники медколледжа, а также медики, причем некоторые из них допрашиваются на предмет неоказания должной помощи избитому юноше.

«Проверяются все версии, идет сбор материалов и доказательств с целью и опровергнуть утверждения некоторых лиц, и подтвердить их», – сказала Исмаилова.

Следствие, к примеру, рассказывает она далее, столкнулось с утверждением некоторых медиков, что Джасур страдал патологиями, что могло стать причиной его смерти. Поэтому проводится тщательное изучение всех медицинских исследований и обращений к врачу парня при жизни.

Один подозреваемый

Под стражей по делу о смерти Джасура по-прежнему остается только один подозреваемый – это также студент медколледжа Ислам Туляганов.

Отвечая на вопрос, как же так, ведь пострадавший до смерти и его мать утверждали, что в избиении участвовали несколько человек, адвокат разъясняет, что в своих первоначальных показаниях участковому милиционеру, данных в больнице, Джасур рассказал, что дрался с Исламом один на один.

А затем он поделился с матерью, что против него выступили шесть человек, причем четверо из них были его близкими друзьями.

«Поэтому у следствия очень тонкая задача: не дать виновному избежать наказания, а также безвинному понести его», – говорит Исмаилова.

Отвечая на озабоченность многих, что дело Джасура затягивается и может быть спущено на тормозах, адвокат заверяет, что верит следствию.

Она также подчеркнула, что доверят искренности президента страны Шавката Мирзиёева, приславшего семье Ибрагимовых свои соболезнования и держащего ход расследования под собственным контролем.

Мама верит в справедливость

Мать Джасура Нилюфар Алиева говорит уже более спокойным и уравновешенным тоном, в ее голосе не звучит прежняя слабость и душевный надрыв.

«Мы ничего не знаем, но я предпочитаю верить, что следствие проводится честно и профессионально, – говорит она. – Это необходимо, если ты живешь в этой стране и любишь ее».

По поводу информации, что медколледж Боровского, старейшее учебное заведение в стране по подготовке медперсонала, будет закрыт, Алиева высказывается осторожно, пытаясь избежать дачи какой-либо оценки, – хорошо это или плохо.

Но, по ее словам, она была очень обрадована решением президента о восстановлении 11-летнего образования в средних школах.

«Дети после девятого класса еще слишком юны, чтобы преодолеть резкий переход в новое учебное заведение, новую среду, к новым людям, пришедшим из самых разных семей и социальных кругов и формирующим новые стандарты общения», – говорит Нилюфар.

«Я так рада, что дети смогут доучиться в школе до своего взросления», – добавляет она.

Смерть, всколыхнувшая общество

Джасур, второй из трех детей в семье Ибрагимовых, умер 1 июня, не пережив группового избиения, совершенного 3 мая. За время нахождения в больнице он перенес пять безуспешных операций.

Находясь в больнице у постели избитого сына, Нилюфар написала письмо президенту, в котором говорила о халатном отношении врачей, милиции и администрации колледжа к состоянию ее сына и произошедшему жестокому избиению. На момент написания письма Джасур был еще жив.

После смерти Джасура письмо Нилюфар распространилось по соцсетям и вызвало неожиданный отклик у тысяч граждан страны.

Была подана петиция с требованием честного расследования смерти юноши, а 4 июня в парке Дружбы в Ташкенте прошел митинг, сотни участников которого выступили за справедливое наказание виновных в его смерти.

Общественный резонанс заставил власть реагировать. Генпрокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Адвокат семьи Джасура Ибрагимова надеется, что с началом открытого судебного процесса общественность узнает всю правду о событиях, приведших к смерти молодого человека.