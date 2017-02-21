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    • Узбекистан

    В Ташкенте проходит суд над предпринимателем Олимом Сулаймоновым

    В суде Мирзо-Улугбекского района Ташкента состоялись слушания по делу предпринимателя Олима Сулаймонова, теперь уже находящегося под стражей и в клетке в зале суда.

    Олим Сулаймонов голосует на выборах президента в Ташкенте 4 декабря 2016 года
    Олим Сулаймонов голосует за Шавката Мирзиёева на выборах президента в Ташкенте 4 декабря 2016 года

    51-летний предприниматель Олим Сулаймонов, руководитель двух частных компаний – «Оптима» и «Дурмон бизнес курилиш», был доставлен на судебные слушания, состоявшиеся 20 февраля, из следственного изолятора № 1 в Ташкенте – таштюрьмы.

    Там, как удалось выяснить находившимся в первые дни в неведении родственникам Сулаймонова, он содержался с момента ареста 15 февраля.

    Вчерашние слушания проходили в открытом режиме (члены семьи Сулаймонова смогли принять в них участие) и были посвящены в основном допросам свидетелей.

    Ключевым свидетелем в деле против Сулаймонова, обвиняющегося в мошенничестве и клевете, является сотрудник Юнусабадского районного департамента Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией доходов при Генпрокуратуре Узбекистана – Дильшод Хазраткулов.

    Ничего не требовал

    Бизнесмен Сулаймонов публично обвинил Хазраткулова в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов, невыплата которой, по его словам, стала причиной перекрытия возможности для его работы и закрытия счетов его компаний весной 2016 года.

    Хазраткулов выступил на суде в качестве свидетеля и, по словам присутствовавшего там наблюдателя, категорически опроверг факт вымогательства взятки.

    Кроме него на суде выступили соседи предпринимателя по махалле в Ташкенте, у некоторых из них сотрудники прокуратуры Ташкента, возбудивших уголовное дело против Сулаймонова, требовали дать на него характеристику.

    Заявление одного из соседей Сулаймонова о негодности его использования в качестве свидетеля...
    Заявление одного из соседей Сулаймонова о негодности его использования в качестве свидетеля…

    Прокурорские работники также хотели подтвердить со слов соседей факт, что предприниматель в период с весны прошлого года до настоящего времени не задерживался Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией доходов, за ним не приезжали на машине и не увозили для переговоров.

    Еще находясь на свободе, Сулаймонов нашел абсурдным визит прокуроров к его соседям. Он говорил о том, что соседи не могли давать никаких заверений относительно его выездов из дома, а также сопровождавших его в это время людей – они не сидят сутками на карауле у его дверей.

    Сулаймонов сумел получить письменные расписки от нескольких соседей, подтвердивших одно: они не могут заверить ни факта задержания и вывоза предпринимателя, ни того, что этого никогда не происходило, – они попросту не знают.

    Следующие слушания по делу Сулаймонова в Мирзо-Улугбекском суде состоятся 24 февраля.

    По словам одного из родных предпринимателя, он выглядел на суде нормально, держался уверенно и даже сумел приободрить свою семью, что все будет хорошо.

    От звезды до подсудимого

    Путь Олима Сулаймонова, взорвавшего в октябре 2016 года Интернет прямым видеообращением к тогда еще врио президента Шавкату Мирзиёеву о коррупции, от которой страдает частный бизнес Узбекистана, от звезды до подсудимого оказался коротким.

    Его смелое обращение лично к Мирзиёеву, а затем последовавший не арест, а открытие счетов его компаний, олицетворяли для многих не только его победу, а начало долгожданных перемен, связанных со сменой высшего руководства страны.

    Сулаймонова благословляли сотни людей, говоря, что он выразил боль всей страны, задыхающейся от коррупции и вымогательства госорганов.

    Но спустя три с половиной месяца после нашумевшего обращения Сулаймонов оказался за решеткой.

    Лакмусовая бумажка начала проявляться. С вынесением решения суда по делу Сулаймонова можно будет судить о том, насколько реальны обещанные перемены в Узбекистане. Или их попросту нет.

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Олим Сулаймонов, Экономика Узбекистана
    Теги: коррупция в Узбекистане Олим Сулаймонов Узбекистан частный бизнес в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
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