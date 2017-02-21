В Ташкенте проходит суд над предпринимателем Олимом Сулаймоновым

В суде Мирзо-Улугбекского района Ташкента состоялись слушания по делу предпринимателя Олима Сулаймонова, теперь уже находящегося под стражей и в клетке в зале суда.

51-летний предприниматель Олим Сулаймонов, руководитель двух частных компаний – «Оптима» и «Дурмон бизнес курилиш», был доставлен на судебные слушания, состоявшиеся 20 февраля, из следственного изолятора № 1 в Ташкенте – таштюрьмы.

Там, как удалось выяснить находившимся в первые дни в неведении родственникам Сулаймонова, он содержался с момента ареста 15 февраля.

Вчерашние слушания проходили в открытом режиме (члены семьи Сулаймонова смогли принять в них участие) и были посвящены в основном допросам свидетелей.

Ключевым свидетелем в деле против Сулаймонова, обвиняющегося в мошенничестве и клевете, является сотрудник Юнусабадского районного департамента Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией доходов при Генпрокуратуре Узбекистана – Дильшод Хазраткулов.

Ничего не требовал

Бизнесмен Сулаймонов публично обвинил Хазраткулова в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов, невыплата которой, по его словам, стала причиной перекрытия возможности для его работы и закрытия счетов его компаний весной 2016 года.

Хазраткулов выступил на суде в качестве свидетеля и, по словам присутствовавшего там наблюдателя, категорически опроверг факт вымогательства взятки.

Кроме него на суде выступили соседи предпринимателя по махалле в Ташкенте, у некоторых из них сотрудники прокуратуры Ташкента, возбудивших уголовное дело против Сулаймонова, требовали дать на него характеристику.

Прокурорские работники также хотели подтвердить со слов соседей факт, что предприниматель в период с весны прошлого года до настоящего времени не задерживался Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией доходов, за ним не приезжали на машине и не увозили для переговоров.

Еще находясь на свободе, Сулаймонов нашел абсурдным визит прокуроров к его соседям. Он говорил о том, что соседи не могли давать никаких заверений относительно его выездов из дома, а также сопровождавших его в это время людей – они не сидят сутками на карауле у его дверей.

Сулаймонов сумел получить письменные расписки от нескольких соседей, подтвердивших одно: они не могут заверить ни факта задержания и вывоза предпринимателя, ни того, что этого никогда не происходило, – они попросту не знают.

Следующие слушания по делу Сулаймонова в Мирзо-Улугбекском суде состоятся 24 февраля.

По словам одного из родных предпринимателя, он выглядел на суде нормально, держался уверенно и даже сумел приободрить свою семью, что все будет хорошо.

От звезды до подсудимого

Путь Олима Сулаймонова, взорвавшего в октябре 2016 года Интернет прямым видеообращением к тогда еще врио президента Шавкату Мирзиёеву о коррупции, от которой страдает частный бизнес Узбекистана, от звезды до подсудимого оказался коротким.

Его смелое обращение лично к Мирзиёеву, а затем последовавший не арест, а открытие счетов его компаний, олицетворяли для многих не только его победу, а начало долгожданных перемен, связанных со сменой высшего руководства страны.

Сулаймонова благословляли сотни людей, говоря, что он выразил боль всей страны, задыхающейся от коррупции и вымогательства госорганов.

Но спустя три с половиной месяца после нашумевшего обращения Сулаймонов оказался за решеткой.

Лакмусовая бумажка начала проявляться. С вынесением решения суда по делу Сулаймонова можно будет судить о том, насколько реальны обещанные перемены в Узбекистане. Или их попросту нет.