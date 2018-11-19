В учебном центре в Бухаре слушателей наказывали уборкой улиц или мытьем туалета

Скандалом закончилась попытка призвать к совести руководителей частного учебного центра в Бухаре, обучающиеся которого обратились в городское Общество защиты прав потребителей с жалобой.

16 ноября представители Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) города Бухары совместно с местными журналистами провели так называемый рейд по адресам, указанным в жалобах, поступивших от населения.

Среди них оказался частный учебный центр «Elegant», на который поступило сразу три заявления.

Граждане, обучавшиеся в данном центре, оказались недовольны качеством оказываемых в нем услуг и непедагогическим поведением здешних преподавателей.

Как рассказала корреспонденту Ц-1 одна из пострадавших, в качестве наказания за нарушение дисциплины здесь могут послать подметать улицу, прилегающую к учебному центру, или мыть туалет.

Несогласных с подобным наказанием могут попросту выгнать с учебы, при этом не возвратив оплаченных средств, или же не выдать диплом об окончании обучения.

Отказались возвращать деньги

Среди пострадавших оказалась Умрия Остонова: она заплатила 200 тысяч сумов за обучение парикмахерскому делу, а через месяц внесла дополнительные деньги за косметические принадлежности, но не научилась за это время ровным счетом ничему.

«Каждые три дня на курсы приходила новенькая ученица, и мы повторяли весь пройденный первоначальный материал заново. Когда через месяц учебы, не научившись делать ни одной прически, я стала требовать результатов, меня оскорбили, назвав тупицей.

Оказывается, я сама ничего не понимаю», – рассказывает девушка.

В итоге ее выгнали с занятий, но при этом отказались возвращать деньги за некачественно оказанную услугу.

Вернуть потраченные деньги удалось лишь после обращения в прокуратуру. Теперь она посещает другой частный учебный центр, где за короткое время научилась делать стильные стрижки, прически и макияж.

На мирный диалог пришел участковый

Это один из тех примеров, которые в минувшую пятницу в частный учебный центр «Elegant» пришли обсудить представители ОЗПП и журналисты.

Вообще, ОЗПП в Узбекистане действует как общественная организация в рамках законов «Об общественном контроле» и «О защите прав потребителей».

Граждане, пострадавшие от недобросовестных предпринимателей, обращаются сюда по телефону доверия или же с письменным заявлением.

Чтобы восстановить и защитить права потребителей, представители организации выезжают по указанным адресам.

Если же мирный диалог не приносит результата, ОЗПП помогает пострадавшим добиться восстановления их прав в соответствующих органах – в прокуратуре, налоговой, судах.

По данным ОЗПП города Бухары, 90% случаев удается решить на месте мирным путем.

Таким же мирным и предполагался поход в учебный центр «Elegant».

По словам руководителя Общества защиты прав потребителей Карима Хафизова, целью этого рейда было призвать руководство центра к совести, указать на проблему, потребовать ее устранения и приведения своей работы в рамки действующего законодательства.

Однако мирного диалога не получилось. Гостей встретили довольно агрессивно. Одна из сотрудниц центра, приостановив занятия в нескольких группах, вывела к пришедшим с два десятка слушательниц курсов, которые стали что-то кричать, превратив встречу в хаос.

В итоге руководительница центра Сожида Умидова вызвала участкового и написала заявление о ее оскорблении. Участковый милиционер в данное время опрашивает свидетелей.

Жалобы поступали и раньше

«Обычно вопросы по жалобам решаются с первого раза, и предприниматели больше не нарушают. Но в этом случае ситуация носит систематический характер», – объясняет Карим Хафизов.

Как оказалось, жалобы подобного рода поступают в ОЗПП с 2016 года. Одной из первых, кто пострадал от действий этой предпринимательницы, оказалась Махфуза Хамдамова.

Два года назад ей отказались выдать диплом об окончании медицинских курсов. По ее словам, причиной послужило то, что она по семейным обстоятельствам несколько раз опоздала на урок.

Но ей вернули деньги после обращения в ОЗПП.

«В этот раз мы пришли с журналистами, чтобы отрезвить руководство данного центра, дать понять, что те граждане, кто платит свои деньги за их услуги, имеют четко прописанные права. Чтобы общественность знала, что они так поступают», – продолжает Хафизов.

По его словам, многие, кто оказался в подобной ситуации, молча уходят, отказываясь защищать свои права, а это только на руку недобросовестным предпринимателям.