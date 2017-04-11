В Узбекистане грядет реформа МВД

Шавкат Мирзиёев объявил «новый этап коренных реформ» в системе внутренних дел, признав наличие недостатков в работе правоохранителей в Узбекистане.

Взятки и отписки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вчера подписал указ «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан».

В документе сказано, что накопившиеся за последние годы «серьезные недостатки и проблемы» в работе органов внутренних дел не позволяют эффективно бороться с экстремизмом, радикализмом, нелегальной миграцией и торговлей людьми.

Глава государства раскритиковал нечеткое распределение задач между отдельными структурами МВД, нерациональное расходование сил и средств. В итоге рядовые подразделения перегружаются служебными обязанностями, а сотрудники центрального и среднего звена задействованы не в полной мере.

В указе также упомянуты низкий уровень культуры общения сотрудников милиции с гражданами, формальные отписки вместо содержательных ответов, злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество.

«Служить интересам народа»

Главной целью реформы МВД является превращение органов внутренних дел в общественно ориентированную профессиональную службу, направленную на служение интересам народа, говорится в документе. Будет налажена интерактивность с населением и органами самоуправления.

С 1 октября 2017 года представители ведомства, включая министра МВД, будут отчитываться о проделанной работе.

Указом образуются новые структуры МВД, перед которыми стоят четкие задачи и функции. Появятся управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом, по работе с обращениями физических, юридических лиц и делопроизводству и другие структурные подразделения.

Реформа паспортной системы

В комментарии к закону говорится, что в реализации требований паспортной системы, надзора за соблюдением правил выезда за границу и въезда в Узбекистан существуют проблемы.

Речь идет о задержках выдачи паспортов и выездных стикеров из-за перегруженности отделений Управления въезда, выезда и оформления гражданства.

Для оптимизации работы «паспортных столов» создается Главное управление миграции и оформления гражданства.

Указ знаменует собой начало коренных реформ в системе органов внутренних дел. Целью преобразований в МВД является обеспечение общественной безопасности и верховенства закона.

Ранее в Узбекистане вступил в силу закон об органах внутренних дел, запрещающий применение любых видов физического и психологического насилия.