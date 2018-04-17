В Узбекистане – посев хлопчатника, брошены все силы

В регионах Узбекистана идет посев хлопчатника, помимо фермеров им занимаются руководители предприятий, школ и больниц, именуемые «уполномоченными».

Порядка 70% фермеров Узбекистана засеяли поля страны хлопчатником, рассказывают корреспонденты Ц-1 в регионах страны.

Посев главной узбекистанской сельхозкультуры проходит в этом году с особым воодушевлением, причем не только фермеров и сельхозработников, но и представителей других профессий, не имеющих никакого отношения к аграриям.

Как и в прежние годы, фермерам помогают руководители фирм, организаций, школ, детских садов и больниц.

Главврачей, заведующих детсадами, председателей махаллей и других лиц в начавшейся весенней кампании называют «уполномоченными», в их обязанности входит всесторонняя помощь фермерам для обеспечения надлежащего посева «белого золота».

«Уполномоченные» должны быть на местах – у фермеров, а затем докладывать в хокимият, прокуратуру и милицию о положении дел на местах. Если требуется помощь – просить.

Но это нежелательно. Потому что в ответ «уполномоченный» может услышать: «Для чего мы тебя туда отправили? Не хочешь организовать посев? Уходи! Сразу освобождай и свое руководящее место. Мы туда подберем подходящего человека. Он и предприятием сможет руководить, и посев организует».

Корреспондент одного из центральных регионов Узбекистана накануне утром встретил по дороге председателя местного махаллинского комитета, который очень спешил.

– Куда вы спешите, можно спросить?

– На поле. На посев хлопчатника.

Все же корреспонденту Ц-1 удалось буквально на ходу побеседовать с председателем махалли. Вот его рассказ:

«Раньше мне прикрепили пятерых фермеров. Спасибо им, оказались добросовестными. Без меня все сами организовали и засеяли свои поля. Затем мне дали еще двоих. Эти оказались отстающими, почти что негодяями. На поле их найти нельзя. У них нет сотового телефона или он постоянно «вне зоны».

Эти уже из банка и наличные деньги получили за посев. Но до сих пор не засеяли свои поля. Вчера я сам пригнал туда трактор с сеялкой. А фермера нет. Рядом со мной были двое моих людей. Решили сами начать посев. Но семян не оказалось. Бог его знает, куда их спрятали.

К нему домой в кишлак съездили. Дома его нет. А его жена ничего не знает о семенах. Кое-кто посмеялся над нами и сказал, что фермер семена продал на корм и пропил. С ума можно сойти из-за таких фермеров…

Мне потом сказали, что он с несколькими другими фермерами поехал в областной центр. А где его там искать, город же большой, чайхан там много…»

По словам наблюдателей, говоривших с Ц-1, в Узбекистан порядка 20 процентов фермеров сформировались как успешные хозяйственники, все делают сами, ни от кого не зависят.

Еще 50 процентов – фермеры добросовестные, сводящие концы с концами, но старающиеся выполнить обязательства. И остальные 30 процентов – живущие одним днем, рассказывает сельский житель.

Те, кто засеял в эти дни поля хлопчатникам, вздыхают с облегчением, а прошедший с 15 по 16 апреля дождик был как бальзам и на их души и их поля.

Узбекистан – один из мировых лидеров по производству хлопковолокна. Страна с 32-миллионным населением в год собирает примерно 3,4 млн тонн хлопка-сырца, подавляющая часть которого продается на экспорт.