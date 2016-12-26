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    В Узбекистане сменились хокимы еще трех областей

    Новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает менять руководителей регионов, расставляя «своих» людей. За десять дней сменилось семь хокимов.

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    На минувшей неделе он посетил родную Джизакскую, а также Самаркандскую и Навоийскую области. Серьезной критике подвергся экс-руководитель Джизакской области Сайфиддин Исмаилов.

    Джизакская область

    23 декабря Шавкат Мирзиёев принял участие в сессиях кенгашей народных депутатов Джизакской и Самаркандской областей.

    Прежний хоким Джизакской области был жестко раскритикован президентом.

    По словам Мирзиёева, Исмаилов не справился со стратегической задачей по росту экспорта и привлечения инвестиций. По информации «Радио Свобода» в Узбекистане, пошедший на понижение Исмаилов избивал фермеров и предпринимателей области.

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    Улугбек Узаков, новый хоким Джизакской области; скриншот канала Узбекистан

    Исправить ситуацию призван Улугбек Узаков, о котором известно лишь то, что он занимал высокопоставленную должность в Кабинете министров Узбекистана и работал непосредственно с Мирзиёевым.

    В Джизакской области действует одна из трех свободных экономических зон в Узбекистане «Джизак».

    По состоянию на 1 мая 2016 года здесь реализовано 20 проектов на сумму более 106 млн долларов.

    За привлечение инвестиций в масштабах республики отвечает вице-премьер Рустам Азимов, лишенный ранее должностей министра финансов и первого заместителя премьер-министра.

    Самаркандская область

    В этот же день состоялась внеочередная сессия кенгаша народных депутатов Самаркандской области. Выступая перед народными избранниками, Шавкат Мирзиёев предложил назначить на вакантное место главы региона Химмата Окбутаева. Ранее экс-хоким Самаркандской области Зойир Мирзаев перебрался в кабинет министра сельского и водного хозяйства Узбекистана и занял должность вице-премьера.

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    Химмат Окбутаев, новый хоким Самаркандской области; фото: samarkand.uz

    Окбутаев с марта 2016 года работал заместителем Мирзаева. До 2016 года госслужащий в течение 10 лет возглавлял хокимият Ургутского района Самаркандской области. В его послужном списке значатся различные руководящие должности в Генеральной прокуратуре Узбекистана и прокуратуре Навоийской области.

    Навоийская область

    25 декабря, в воскресенье, Шавкат Мирзиёев посетил внеочередную сессию кенгаша народных депутатов Навоийской области. Он предложил назначить главой региона Кабула Турсунова, председателя Комитета Сената по бюджету и экономическим реформам.

    Бывший хоким региона Эркинжон Турдимов 16 декабря перебрался на аналогичную должность в Сурхандарьинскую область.

    В докладе Мирзиёев признал, что, несмотря на прогресс промышленности и инфраструктуры, Турсунову придется решить немало актуальных задач. В частности, развивать индустрию переработки сельхозпродуктов, пишет пресс-служба президента.

    В Навоийской области расположена свободная экономическая зона «Навои», специализирующаяся на высоких технологиях. По состоянию на 1 мая 2016 года в «Навои» реализовано 24 проекта на 124 млн долларов.

    За последние 10 дней Мирзиёев сменил уже седьмого хокима. Свои рабочие кабинеты уже освободили руководители Ташкентской, Сырдарьинской, Бухарской и Сурхандарьинской областей.

    Одной из веских причин кадровой ротации Мирзиёев назвал неудовлетворительную работу с обращениями граждан, поступающими в виртуальную приемную президента.

    Любопытно, что Мирзиёев все еще игнорирует Ферганскую долину. В традиционно мятежный регион он не ездил ни в ранге кандидата в президенты, ни в ранге главы государства.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан после Каримова, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Кабул Турсунов Узбекистан Улугбек Узаков Химмат Окбутаев хоким Шавкат Мирзиеев
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