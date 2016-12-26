В Узбекистане сменились хокимы еще трех областей

Новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает менять руководителей регионов, расставляя «своих» людей. За десять дней сменилось семь хокимов.

На минувшей неделе он посетил родную Джизакскую, а также Самаркандскую и Навоийскую области. Серьезной критике подвергся экс-руководитель Джизакской области Сайфиддин Исмаилов.

Джизакская область

23 декабря Шавкат Мирзиёев принял участие в сессиях кенгашей народных депутатов Джизакской и Самаркандской областей.

Прежний хоким Джизакской области был жестко раскритикован президентом.

По словам Мирзиёева, Исмаилов не справился со стратегической задачей по росту экспорта и привлечения инвестиций. По информации «Радио Свобода» в Узбекистане, пошедший на понижение Исмаилов избивал фермеров и предпринимателей области.

Исправить ситуацию призван Улугбек Узаков, о котором известно лишь то, что он занимал высокопоставленную должность в Кабинете министров Узбекистана и работал непосредственно с Мирзиёевым.

В Джизакской области действует одна из трех свободных экономических зон в Узбекистане «Джизак».

По состоянию на 1 мая 2016 года здесь реализовано 20 проектов на сумму более 106 млн долларов.

За привлечение инвестиций в масштабах республики отвечает вице-премьер Рустам Азимов, лишенный ранее должностей министра финансов и первого заместителя премьер-министра.

Самаркандская область

В этот же день состоялась внеочередная сессия кенгаша народных депутатов Самаркандской области. Выступая перед народными избранниками, Шавкат Мирзиёев предложил назначить на вакантное место главы региона Химмата Окбутаева. Ранее экс-хоким Самаркандской области Зойир Мирзаев перебрался в кабинет министра сельского и водного хозяйства Узбекистана и занял должность вице-премьера.

Окбутаев с марта 2016 года работал заместителем Мирзаева. До 2016 года госслужащий в течение 10 лет возглавлял хокимият Ургутского района Самаркандской области. В его послужном списке значатся различные руководящие должности в Генеральной прокуратуре Узбекистана и прокуратуре Навоийской области.

Навоийская область

25 декабря, в воскресенье, Шавкат Мирзиёев посетил внеочередную сессию кенгаша народных депутатов Навоийской области. Он предложил назначить главой региона Кабула Турсунова, председателя Комитета Сената по бюджету и экономическим реформам.

Бывший хоким региона Эркинжон Турдимов 16 декабря перебрался на аналогичную должность в Сурхандарьинскую область.

В докладе Мирзиёев признал, что, несмотря на прогресс промышленности и инфраструктуры, Турсунову придется решить немало актуальных задач. В частности, развивать индустрию переработки сельхозпродуктов, пишет пресс-служба президента.

В Навоийской области расположена свободная экономическая зона «Навои», специализирующаяся на высоких технологиях. По состоянию на 1 мая 2016 года в «Навои» реализовано 24 проекта на 124 млн долларов.

За последние 10 дней Мирзиёев сменил уже седьмого хокима. Свои рабочие кабинеты уже освободили руководители Ташкентской, Сырдарьинской, Бухарской и Сурхандарьинской областей.

Одной из веских причин кадровой ротации Мирзиёев назвал неудовлетворительную работу с обращениями граждан, поступающими в виртуальную приемную президента.

Любопытно, что Мирзиёев все еще игнорирует Ферганскую долину. В традиционно мятежный регион он не ездил ни в ранге кандидата в президенты, ни в ранге главы государства.