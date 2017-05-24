В Узбекистане запретили празднование последнего звонка

Министерство народного образования Узбекистана запретило проведение выпускниками средних школ последних звонков и выпускных в домах, ресторанах и кафе.

По сообщению прокуратуры города Ташкента, руководители всех средних школ города предупреждены о недопущении безответственности в этом деле.

Инспекторы по профилактике преступлений Управлений внутренних дел предупредили владельцев кафе и ресторанов, расположенных на их территориях их районов, о запрете проведения выпускных вечеров.

«Руководители кафе, ресторанов и других учреждений отдыха предупреждены о запрете проведения мероприятий с участием школьников без соответствующего разрешения. Те, кто нарушит это положение, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – сказал в беседе с корреспондентом Ц-1 инспектор по профилактике махалли Югнаки Мирзоулугбекского района Ташкента А. Алимджанов.

Как утверждает старший прокурор Мирабадского района города Ташкента З. Мавлонова, Министерство народного образования в координации с хокимиятами и прокуратурой намерены не допустить проведения пышных вечеров по случаю завершения 2016–2017 учебного года.

Всеобъемлющая дискриминация…

С решением властей не согласны школьники. По словам выпускницы столичной общеобразовательной школы № 94 Зиёды Мадрахимовой, подобный запрет является одним из проявлений всеобъемлющих ограничений и дискриминации прав подростков и лишает их одной из радостей в жизни.

«Что плохого в том, если мы с участием родителей проведем выпускной вечер в кафе или ресторане? Раньше в подобных мероприятиях участвовали и те, кто давал разрешение на их проведение. Почему именно на нас запретили эти мероприятия? Ведь нельзя вернуть эти радостные моменты жизни», – говорит Зиёда.

Кроме того, Министерство образования Узбекистана запретило преподношение дорогостоящих подарков руководителям учебных заведений и учителям, а также сбор денег с родителей.