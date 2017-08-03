В Узбекистане завершилась эпопея с возвратом к 11-летнему обучению

350 тысяч выпускников школ Узбекистана в этом году продолжат обучение в десятых классах, около 110 тысяч – в колледжах и лицеях.

Выбор – за школьниками

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 августа провел видеоселекторное совещание, посвященное возврату к 11-летнему среднему образованию.

На совещании было подчеркнуто, что из 466 тысяч выпускников девятых классов продолжить обучение в школах изъявили желание 352 тысячи учащихся. 114 тысяч подростков хотели бы поступить в профессиональные колледжи или академические лицеи.

Президент потребовал от работников сферы образования строго выполнять пожелания учащихся и их родителей, не чиня им препятствий в продолжении обучения.

До 20 августа руководителям Центра среднего специального, профессионального образования и Министерства народного образования и муниципальных властей дано время для оформления каждого подростка в конкретной школе, академическом лицее или профессиональном колледже.

«Мы нашу молодежь учим на один год больше. Молодые люди напрасно теряют год и позднее вступают в самостоятельную жизнь», – заявил президент на совещании.

Государство должно дать подрастающему поколению качественное образование, знания, чтобы страна уверенно стояла на ногах, заявил Мирзиёев, вновь призвав спасти молодежь от «неправильного пути».

Для этого махаллинским работникам, Союзу молодежи Узбекистана, инспекторам по профилактике даны поручения по повышению качества воспитательной работы и мониторингу посещаемости в учебных заведениях.

Теперь каждый четверг по инициативе главы государства будет проводиться день профилактики правонарушений.

Трансформация колледжей

До 1 сентября на базе мастерских профессиональных колледжей будет организовано производственное обучение, куда прикрепят близлежащие школы. В отдаленных школах будут обустроены собственные производственные мастерские.

Школьники будут обучаться таким профессиям, как слесарь, водитель, швея, повар, парикмахер, штукатур, кондитер, столяр и др. Вместе с аттестатом о 11-летнем образовании школьники будут получать дипломы по одной из 50 специальностей.

Преподаватели колледжей и лицеев, для которых не хватило нагрузки, то есть «часов», будут сокращены, но государство о них позаботится.

«Пусть все знают. Оставшихся без работы преподавателей колледжей на 100% обеспечим работой. Если они не пойдут в школы, возьмем в другие места. Преподавателей не обижайте – это нужные для нас люди», – сказал президент.

Ранее СМИ опубликовали список из 26 ташкентских колледжей и лицеев, которые принято закрыть. Позднее Министерство высшего и среднего специального образования опровергло это сообщение.

Впервые о реорганизации 11-летнего обучения в Узбекистане Шавкат Мирзиёев заговорил в июне 2017 года в ходе рабочей поездки по Учтепинскому району Ташкента.

Данный шаг стал следствием скандала в медицинском колледже имени Боровского в Ташкенте, где драка между однокурсниками привела к смерти 17-летнего студента Джасура Ибрагимова, а его смерть вызвала редкий для страны общественный резонанс.

Вскоре колледж решили закрыть, а президент обрушился с критикой на 12-летнюю систему образования. По его мнению, в лицеях и колледжах молодежь испытывает психологический дискомфорт и вынуждена самоутверждаться за счет демонстрации силы.