Вашингтон должен говорить с Мирзиёевым о возвращении СМИ из изгнания

Освобождение Бирмы из-под власти военной хунты прежде всего ознаменовалось возвращением всех СМИ из изгнания – в Узбекистане этого не происходит, но должно произойти.

Главный редактор Ц-1 Галима Бухарбаева направила письмо Государственному секретарю США Майку Помпео перед официальным визитом в Вашингтон президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Глава Узбекистана уже прибыл в США, и сегодня, 16 мая, у него ожидается встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Мирзиёева принимают в США по приглашению Трампа. За короткий срок своего президентства, чуть более года, он сумел обрести имидж реформатора, человека, открывающего свою страну после 27 лет диктатуры прежнего лидера – Ислама Каримова.

Но реформы Мирзиёева пока продолжают обходить главную болевую точку Узбекистана – Андижанскую бойню 13 мая 2005 года, ставшую причиной максимального закрытия страны при Каримове, новой волны репрессий и политической эмиграции журналистов, активистов гражданского общества (оппозиции к тому времени в стране уже не было).

Главный редактор Ц-1 Галима Бухарбаева, свидетель Андижанской бойни, дававшая показания о расстреле демонстрантов в Андижане перед Хельсинкской комиссией Конгресса США летом 2005 года, считает, что Вашингтон должен говорить с Мирзиёевым о том, что реформа Узбекистана обязана включать все части общества, а без свободной прессы никакое развитие невозможно.

Когда в 2011 году военная хунта в Бирме, видя развал и экономический кризис в стране, решила открыться миру и передать власть гражданскому правительству, все находившиеся в изгнании СМИ мгновенно получили возможность для возвращения.

ТВ-станция «Демократический выбор Бирмы» (DVB), вещавшая из Норвегии, начала процесс возвращения в страну, что стало неким шоком для проживавших более 20 лет в Европе журналистов и их семей, но хунта их пускала безоговорочно, рассказывает Бухарбаева.

«В Бирму вернулись мои коллеги – бирманские журналисты из Норвегии, Таиланда и других стран, это был настоящий знак, что страна меняется, что реформа наконец включает всех, и больше нет «врагов народа», – говорит Бухарбаева.

Ниже Ц-1 приводит полный текст письма журналистки Госсекретарю США Майку Помпео.

Уважаемый Госсекретарь США господин Помпео,

Узбекистан находится на переломном этапе, и свобода СМИ является важным фактором для демократического развития страны.

Сегодня мы пишем Вам с просьбой призвать президента РУз Шавката Мирзиёева, прибывшего с официальным визитом в США, полностью поддержать свободу слова в Узбекистане и поспособствовать возвращению в страну СМИ и журналистов, более 10 лет находящихся в изгнании.

Многие СМИ и журналисты покинули страну после того, как правительственные войска расстреляли демонстрацию в городе Андижане в мае 2005 года.

Последовавшие преследования со стороны власти и аресты сделали невозможным для них и их семей оставаться и жить в безопасности в Узбекистане. Под властью бывшего президента Ислама Каримова десятки репортеров были задержаны, подвергнуты пыткам и осуждены за преступления, которых они не совершали.

Со дня избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана в 2016 году появилась надежда на то, что он приверженец реформ, – некоторые журналисты и правозащитники были освобождены из тюрем. Но он может сделать больше.

Президент Мирзиёев должен продемонстрировать свою твердую приверженность демократическим принципам, поддержав возвращение в Узбекистан тех журналистов, которые все еще находятся в изгнании.

Они готовы внести свою лепту, навыки и страстную преданность высочайшим стандартам журналистской профессии, чтобы помочь построить новый и процветающий Узбекистан, где есть место открытым дебатам, что является основой гражданского участия.

Будучи журналистом в изгнании с 2005 года и являясь свидетелем Андижанской резни, я очень хочу вернуться в свою родную страну.

Роль средств массовой информации заключается в налаживании диалога между народом и правительством, информировании и содействии общему социально-экономическому и политическому развитию страны.

Мы готовы строить мирное и стабильное общество, где все голоса могут быть услышаны, а истина и факты, а не страх и заговор, определяют дебаты на местном и национальном уровнях.

Открывая путь для возвращения изгнанных средств массовой информации и журналистов, президент Мирзиёев может сделать еще один шаг к глубокой и значимой реформе в Узбекистане.

Мы просим, чтобы Государственный департамент США выдвинул на первый план этот вопрос и поддержал всех, кто ценит свободу средств массовой информации и процветание Узбекистана.

С уважением, искренне Ваша,

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1

*****

The Honorable Mike Pompeo

Secretary of State

US Department of State

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

Copy to US Ambassador to Uzbeksistan Ms. Pamela L. Spratlen

From Galima Bukharbaeva

Journalist from Uzbekistan, witness and reporter on the Andijan massacre of May 13, 2005

Awardee of CPJ International Press Freedom award of 2005

Editor in chief of Centre1.com – News and analysis on Central Asia

Dear Secretary Pompeo,

Uzbekistan is at a turning point and freedom of the media is an essential factor in the country’s democratic development.

We are writing today to ask that you urge President Shavkat Mirziyoyev to fully support media freedoms in Uzbekistan and that he facilitates the return of media organizations and journalists who have been in exile for more than a decade.

Many media organizations and journalists fled the country after government troops shot dead protesters in the city of Andijan in May 2005.

The subsequent government crackdown made it too dangerous for them and their families to remain in Uzbekistan. Under the rule of former President Islam Karimov, dozens of reporters were detained, tortured and convicted of crimes they did not commit.

Since President Shavkat Mirziyoyev was elected President in 2016, hopes are rising that he is committed to reform, some journalists and other political prisoners have been released from jail. But there is more he can do.

President Mirziyoyev should be asked to demonstrate his firm commitment to democratic principles by supporting the return to Uzbekistan of those journalists who are still in exile. They are poised to contribute their skills and passionate dedication to journalistic excellence to help build a new and prosperous Uzbekistan, were open debate is the bedrock of civic participation.

As a journalist in exile since 2005, and a witness of the Andijan massacre, I am keen to return to my home country.

The role of the media is to create dialogue between the people and government, to inform and contribute to the overall social, economic and political development of the country. We are ready to build a peaceful and stable society where all voices can be heard and truth and facts, not fear and conspiracy, shape local and national debates.

By opening the way for the return of exiled media organizations and journalists, President Mirziyoyev can take another step towards deep and meaningful reform in Uzbekistan, we ask that the Department of State highlights this and stands with all those who cherish freedom of the media.

Yours sincerely,

Galima Bukharbaeva

Editor in Chief, Centre1.com