Ведущий, позволивший себе критику в адрес Каримова, исчез из телеэфира

На телеканале «Узбекистан 24» сменился ведущий Комилжон Шамсутдинов, высказавший критику в адрес Ислама Каримова, ранее за это же был уволен глава Гостелерадиокомпании.

В эфире аналитической телепередачи «Тахлилнома» на телеканале «Узбекистан 24» от 6 августа сменился ведущий.

На смену Комилжону Шамсутдинову, который в первом же эфире от 30 июля раскритиковал работу покойного экс-президента страны Ислама Каримова, пришел другой ведущий – Жамшид Умрзоков.

В воскресном эфире градус критики итоговой телепередачи был минимальным.

Умрзоков посвятил эфир встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с представителями творческой интеллигенции.

В телепередаче также разобрали реформу среднего образования, результаты экзаменов в вузы, успехи транспортной и судебной систем страны.

Лейтмотивом двухчасовой программы стало то, что за короткий период времени Узбекистан сделал большой шаг вперед.

Встреча Мирзиёева с судебными работниками пафосно названа исторической, а «исламский ренессанс» – заслугой, в том числе Узбекистана.

В заключение же зрителям предложили сюжет об успехах отечественной шахматной школы.

Шаг вперед, два назад

Наши источники в Национальной телерадиокомпании (НТРК) не подтвердили отставку Комилжона Шамсутдинова, экс-руководителя киностудии «Узбекфильм». Они заявили, что «узбекский Киселев выведен в тень» из-за скандальной телепередачи с критикой в адрес Каримова.

2 августа глава НТРК Хуршид Мирзохидов был уволен за критику Ислама Каримова в телепередаче «Тахлилнома» от 30 июля по личному распоряжению Шавката Мирзиёева.

Ведущий пожурил «прежнее руководство страны» за ухудшение отношений с соседними государствами и непрозрачную валютную политику.