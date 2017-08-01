Власти Сурхандарьи «разъяснили» несостоявшемуся депутату его «проигрыш»

25-летний Закир Хуррамов, баллотировавшийся в депутаты райсовета от УзЛиДеП, победил на выборах, а затем последовали «проигрыш», мордобой и гонения на родных.

Выборы в депутаты Народного совета Джаркурганского района Сурхандарьинской области Узбекистана оставили одного из кандидатов – инженера местной электросети Закира Хуррамова глубоко разочарованным.

Группа «Бесстрашные» – правозащитница Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова, проведшие расследование инцидента, говорят о том, что имела место бесспорная подтасовка депутатских выборов, состоявшихся в Джаркургане 14 мая.

Хуррамов баллотировался на выборах от УзЛиДеП (Узбекистанская либерально-демократическая партия).

За месяц до выборов, весь апрель 2017 года, Хуррамов встречался с избирателями, проводил собрания, продвигал программу партии УзЛиДеП и свои собственные предложения по улучшению жизни в Джаркурганском районе.

Молодой 25-летний инженер-электрик понравился избирателям, и в итоге 14 мая одержал на выборах убедительную победу.

Он набрал 558 голосов, а его главный конкурент – заведующая Джаркурганским районо Кизларшой Рахматова, представляющая социал-демократическую партию «Адолат» («Справедливость»), – 507.

По этому поводу председатель избирательной комиссии 20-го округа Джаркурганского района Бурон Ашуров дал Хуррамову документ, подтверждающий, что тот набрал 558 голосов.

Документ был заверен печатью и подписями семи членов избирательной комиссии.

А выиграла выборы… партия «Адолат»

Но затем, что и доказывает расследование «Бесстрашных», произошло новое развитие.

Позже в тот же день, 14 мая, появился другой документ, тоже заверенный печатью и семью подписями. И в нем уже говорилось, что Рахматова набрала 558 голосов, а Хуррамов – 507.

В итоге заведующая районо стала депутатом. Обиженный инженер-электрик 19 мая написал жалобу прокурору Джаркурганского района, где приложил первоначальный документ, подтверждающий, что именно он получил 558 голосов избирателей.

Из прокуратуры ответа Хуррамов так до сих пор и не дождался. Зато его семья стала подвергаться давлению местных властей.

Как жаловаться в Джаркургане

Все началось еще 18 мая, когда Хуррамов публично только заявил, что «это дело так не оставит».

В этот вечер, примерно в 21.00, когда он вместе с братом Бабуром ехали по дороге на своей машине, их догнали сотрудники ГАИ. После чего около десяти человек, в том числе и гаишники, стали их избивать.

Закиру, правда, дали всего несколько пощечин, зато Бабура избили до такой степени, что он оказался в отделении травматологии Центральной районной больницы с множественными гематомами.

Врачи сами сообщили в милицию об избиении, а Бабур рассказал пришедшим в больницу сотрудникам, как это произошло.

Однако ни к чему хорошему его откровенность не привела. Судмедэкспертиза сделала заключение, что побои случились ранее – 20 дней назад.

В результате брат несостоявшегося депутата сразу превратился в нарушителя, был обвинен по статье 40 Кодекса об административной ответственности «Клевета» и оштрафован Джаркурганским районным судом на две минимальные зарплаты.

Сам инженер-электрик Закир Хуррамов под предлогом сокращения штатов вскоре был уволен с работы.

А его мать Зайнаб Расулову, советника в махалле «Гулхавуз», сейчас заставляют писать заявление «по собственному желанию».

Зачем нужны выборы?

Перед отъездом Эшанкулова побеседовала с председателем 20-го избирательного округа Буроном Ашуровым. Спросила, какой из двух документов, говорящих о победе на выборах, настоящий, а какой – фальшивый.

На что Ашуров сказал следующее: «Я вынужден сказать, что победила заврайоно Кизларшой Рахматова. Я не могу идти против политики».

После чего добавил, скажет он правду или нет, все равно повторно выборы проводить не будут. И заверил, что «больше ни за что в избирательной комиссии участвовать не станет».