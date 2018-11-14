Вместо курултая «Бирдамлика» – в психушку?

Ферганский активист и бывший рабочий ФНПЗ Исмаил Маллобоев перед выездом на курултай «Бирдамлика» в Шымкент чудом избежал принудительного помещения в психбольницу: помешали соседи.

Исмаил Маллобоев, 69-летний активист и житель поселку Киргули в Ферганской области Узбекистана, в прошлом – сотрудник известного Ферганского нефтеперерабатывающего завода (ФНПЗ), рассказывает, что последние двое суток находится под постоянной слежкой спецслужб.

«За мной с понедельника буквально ходят по пятам, – говорит Маллобоев. – Вокруг дома установлено наблюдение».

Немного раньше, в воскресный вечер 11 ноября, домой к Исмаилу из местной психбольницы приехала карета «скорой помощи», санитары скрутили ему руки и попробовали силой запихнуть в машину для отправки на принудительное лечение.

В это время, как рассказывает Ц-1 Исмаил, он кричал своим родным, чтобы они записали номер машины, и давал другие указания – его крики услышали соседи, проживающие вместе с ним в четырехэтажном доме.

«Соседи подняли скандал, сказали, что не позволят забрать меня в психушку, – рассказывает Маллобоев. – Меня все уважают в нашем районе, так как я помогаю людям и говорю правду».

Возможно, чтобы избежать скопления людей и большого скандала, медикам из психушки и сопровождавшим их лицам в гражданской одежде пришлось ретироваться.

В итоге, как говорит Исмаил, он не смог выехать в Шымкент (Южный Казахстан), где 15–16 ноября собирался принять участие в курултае народного движения Узбекистана «Бирдамлик», которое на этом мероприятии должно быть преобразовано в политическую партию.

По словам Исмаила Маллобоева, он не единственный, кому власти страны поставили препоны по дороге в Шымкент. Он рассказывает, что не смогла выехать в Казахстан Гульхае Бабаджанова из Ферганы, дочь известного ныне покойного активиста Эргаша Бабаджанова.

Гульхае в последние дни находилась в больнице из-за болезни ног, так 11 ноября к ним домой нагрянули сотрудники милиции и потребовали от ее мужа отдать им паспорт активистки. После этого ее выгнали из больницы, не дав долечиться.

В Ташкенте оказалась заблокированной известная правозащитница Елена Урлаева, которая должна была ехать в Шымкент сегодня, но в понедельник узнала в Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре РУз, что должна 2070 долларов Нацбанку страны.

Откуда появилась эта задолженность, активистке неведомо, но в бюро сообщили, что она не имеет права покидать страну, пока не погасит долг.

Лидер «Бирдамлика» – 49-летний Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев. – Прим. Ц-1) говорит, что курултай все равно состоится, по его словам, некоторые члены движения уже приехали в Шымкент, он ждет прибытия и других соратников.

Проведение курултая «Бирдамлика» в Шымкенте стало вынужденной мерой. Туркестон, который с 2004 года проживает в политэмиграции в США и уже стал гражданином этой страны, в сентябре не смог получить визу в Узбекистан в посольстве страны в Вашингтоне.