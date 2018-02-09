Возвращение Мухаммада Салиха «украсило бы новую историю Узбекистана…»

Ряд творческих личностей Узбекистана обратились к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой вернуть в страну поэта и оппозиционера Мухаммада Салиха.

Письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву подписали писатели, поэты, ученые и драматурги Узбекистана, среди них Жамол Камол, Шукрулло, Вафо Файзулло, Гузал Бегим, Муаззам Ибрагимова и другие деятели.

В обращении деятелей науки и культуры говорится, что они поддерживают президента в проводимых им реформах, в восстановлении справедливости по отношению к ряду поэтов и писателей страны.

Но теперь, по их мнению, настал черед за 68-летним поэтом Мухаммадом Салихом, который уже 25 лет находится вдали от Родины.

«Его возвращение украсило бы новую историю Узбекистана и было бы с одобрением воспринято мировой общественностью», – говорится в письме.

При этом Салих представляется лишь поэтом, хотя в последние два десятка лет он занимался в основном политической и оппозиционной деятельностью и позиционировал себя прежде всего как лидер партии «Эрк» и Народного движения Узбекистана (НДУ). «Оппонент» – так называется одна из изданных им о себе книг.

Но, по словам авторов письма, литературная общественность все равно помнит Салиха «как одного из великих поэтов».

«Мухаммад Салих в первую очередь – литератор, а потом политик. По требованию времени он активно вмешался в движение за обретение независимости и проявил геройство в процессе отказа нашего государства от советского колониального прошлого. Как поэт он внес огромный вклад в развитие узбекской литературы, создал что-то новое в языке, стиле, форме и духе нашей поэзии», – звучит как оправдание эта часть письма.

«Мы ощущаем, что пришло время правды и справедливости. Это натолкнуло нас на мысль о возвращении поэта на Родину. Мы просим Вашего содействия в возвращении на свою землю отметившего свое 70-летие нашего поэта. От этого выиграют и народ, и литература», – говорится в конце обращения.

Мухаммад Салих стал одним из основателей национального движения в Узбекистане в конце 80-х годов, ставшего возможным благодаря начавшейся в СССР перестройке. Главной идеей оппозиции тогда было отделение от Москвы и обретение Узбекистаном независимости.

В 1991 году он баллотировался в президенты Узбекистана наряду с Исламом Каримовым и набрал, по официальным данным, 12,7% голосов избирателей.

В 1993 году Салих был вынужден уехать из страны из-за начавшихся преследований против него и членов партии «Эрк» со стороны власти президента Ислама Каримова.

В изгнании взгляды Салиха подверглись серьезным изменениям: от пропаганды и борьбы за демократические ценности он перешел к консервативному исламу и идеям вооруженной борьбы в Узбекистане и не раз призывал к джихаду.

На сайте НДУ на регулярной основе распространялись провокационные и клеветнические материалы на руководителей Узбекистана под псевдонимом Усман Хакназаров, а также на активистов гражданского общества и журналистов страны.

«Салих хотел вернуться в Узбекистан «с головой» Усмана Хакназарова на лягане как подношение президенту и знак примирения»

Последней же авантюрой уже Салиха стало заявление, что арестованный в Ташкенте в сентябре 2017 года журналист Бобомурод Абдуллаев и есть Усман Хакназаров.

Накануне стало известно, что следствие по делу Бобомурода разваливается, а следователи, пытавшие журналиста, чтобы получить его признания в том, что он и есть Хакназаров, отстранены от дела и находятся под следствием и подпиской о невыезде.

По версии сайта Ц-1, Мухаммад Салих использовал Бобомурода Абдуллаева как «козла отпущения», чтобы, переложив на него ответственность за пасквили Хакназарова, проложить путь домой для себя, родимого.

«Салих хотел вернуться в Узбекистан «с головой» Усмана Хакназарова на лягане как подношение президенту и знак примирения», – утверждает редакция Ц-1.