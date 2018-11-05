Встреча с президентом Мирзиёевым и «круглый стол» в Ташкенте

Политическая эмиграция Узбекистана сформировала группу для ведения диалога с Ташкентом, одним из намерений которой является встреча в декабре с Шавкатом Мирзиёевым.

Правозащитница Мутабар Таджибаева во Франции, журналистки Галима Бухарбаева и Матлюба Азаматова – в Казахстане и Швеции составили группу, которая представляет политическую эмиграцию Узбекистана в начавшемся диалоге с властями в Ташкенте.

Накануне Таджибаева отправила заявление контактному лицу в Ташкенте, в котором высказала намерение группы приехать в декабре 2018 года в Узбекистан для участия в мероприятиях по случаю 25-летия Конституции РУз, которое будет отмечаться 8 декабря.

В планы группы также входит встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и проведение в столице «круглого стола» с участием представителей гражданского общества, бывших политзаключенных, официальных лиц и глав дипломатических миссий.

«Мирное крушение стены: единение общества Узбекистана» – под таким названием будет проходить «круглый стол».

«Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы не вернуться в прошлое, обсуждать настоящее и планировать будущее, – говорится в заявлении группы. – Мы будем обсуждать уроки, которые преподала нам жизнь, говорить о важности правды, о неприемлемости лжи и коррупции, которой, как мы знаем, были заражены не только власти РУз, но и некоторые представители гражданского общества и оппозиции».

«Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы не вернуться в прошлое, обсуждать настоящее и планировать будущее…»

Прием группы президентом Мирзиёевым, по мнению ее членов, «станет самым большим свидетельством того, что в Узбекистане происходят настоящие изменения, что высшая власть в стране всерьез поворачивается лицом к народу, утверждая факт, что диалог с обществом возможен только через независимую прессу и гражданское общество…»

Ниже Ц-1 публикует текст обращения группы, отправленного в Узбекистан от имени Мутабар Таджибаевой.

«Уважаемые дамы и господа!

Я хочу выразить вам благодарность за начатый диалог, за признание того, что в Узбекистане существовала политика преследований за гражданскую, политическую и журналистскую деятельность, и многие граждане были вынуждены покинуть страну.

Факт того, что мы говорим друг с другом, – большой шаг для страны, который указывает на нашу общую цель: мы закладываем основы для единения страны и ее движения в сторону открытого, свободного и прогрессивного общества, способного противостоять любым формам экстремизма, в которой все могут жить счастливо и без страха.

Я с радостью наблюдаю реформирование страны под руководством президента Шавката Мирзиёева, и с воодушевлением восприняла принятие 25 октября 2018 года им постановления о сотрудничестве с соотечественниками за рубежом, думаю, что глава государства сам подталкивает нас к переходу от слов к делу.

1. Я хочу сообщить, что мы – представители политической эмиграции, специалисты высшей категории, живущие в зарубежных странах, которым отнюдь не безразлично положение в Узбекистане, с целью участия в сегодняшних экономических, социальных и политических преобразованиях в стране готовы внести достойный вклад в развитие Родины, для чего создали специальную группу для ведения диалога с официальным Ташкентом.

В нее входят: правозащитница Мутабар Таджибаева, журналисты – Галима Бухарбаева и Матлюба Азаматова.

2. Мы просим вас в качестве жеста доброй воли и свидетельства подлинности нашего диалога организовать приезд этой группы в декабре 2018 года в Узбекистан для участия 8 декабря в праздновании 25-летия со дня принятия Конституции РУз.

В Ташкенте мы также примем участие в торжествах по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека ООН (10 декабря).

3. В рамках нашего приезда в Ташкент мы хотели бы встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Прием президентом нашей группы станет самым большим свидетельством того, что в Узбекистане происходят настоящие изменения, что высшая власть в стране всерьез поворачивается лицом к народу, утверждая факт, что диалог с обществом возможен только через независимую прессу и гражданское общество, которые мы представляем.

4. Во время нашего визита мы хотим провести «круглый стол» в Ташкенте, на который приглашаем ведущих представителей гражданского общества Узбекистана, власти и дипломатического корпуса.

Темой «круглого стола» станет: «Мирное крушение стены: единение общества Узбекистана». Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы не вернуться в прошлое, обсуждать настоящее и планировать будущее…

Мы будем обсуждать уроки, которые преподала нам жизнь, говорить о важности правды, о неприемлемости лжи и коррупции, которой, как мы знаем, были заражены не только власти РУз, но и некоторые представители гражданского общества и оппозиции.

5. Мы надеемся, что согласно внутренним правилам, МИД Узбекистана до конца ноября 2018 года решит положительно вопрос об аккредитации в стране Галимы Бухарбаевой, как написано в вышеупомянутом постановлении президента Мирзиёева, и на этом основании она сможет оформить визу в Узбекистан в стране временного проживания – Казахстане (Алматы).

Прошу вашего содействия в получении визы в Узбекистан для меня в Париже (Франция), а также для Матлюбы Азаматовой в ближайшем к Швеции консульстве РУз. (Наш приезд возможен только в составе этой группы, то есть, получение визы всеми необходимо для нашего диалога).

6. У нас троих за годы изгнания в Узбекистане умерли родные, в том числе родители, мы хотим в рамках визита посетить их могилы и встретиться со своими семьями.

С надеждой на плодотворное сотрудничество и успешный диалог –

Мутабар Таджибаева,

4 ноября 2018 год,

Париж, Франция»