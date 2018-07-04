За атакой на авиабазу «Хмеймим» в Сирии могут стоять узбекские террористы

Российские ВКС нанесли массированные авиаудары по районам Сирии, контролируемым террористами из Центральной Азии, которых ранее обвинили в атаке на базу «Хмеймим».

Истребители нанесли удары в окрестностях города Джиср-эш-Шугур – недалеко от сирийско-турецкой границы, пишут российские СМИ со ссылкой на Al-Masdar News.

Военно-космические силы РФ атаковали позиции террористов после их удара по авиабазе «Хмеймим», произошедшего 30 июня. По версии Генштаба ВС РФ, за этим стоят террористы из «Исламской партии Туркестана», значительную часть которых составляют этнические узбеки из Центральной Азии и Афганистана.