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    Зачем Шавкату Мирзиёеву понадобился Закир Алматов

    Возвращение во власть Закира Алматова, влиятельного экс-министра МВД Узбекистана, – проявление слабости президента Шавката Мирзиёева, считает немецкий журналист и эксперт по Центральной Азии Маркус Бенсманн.

    Президент Ислам Каримов с главами МВД и СНБ РУз после взрывов 16 февраля 1999 года в Ташкенте
    Президент Ислам Каримов с главами МВД и СНБ РУз после взрывов 16 февраля 1999 года в Ташкенте

    Закир Алматов, возглавлявший МВД Узбекистана с 1991 по 2006 год и являвшийся одним из столпов власти первого президента страны Ислама Каримова, но развенчанный и вышвырнутый за борт после Андижанской бойни, вернулся.

    Несмотря на почти 12-летнее отсутствие во власти и политике страны, 68-летний генерал-полковник, похоже, остается единственным противником, способным на противостояние с извечным конкурентом – Службой национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

    Его качества и политический вес потребовались сегодня новому президенту страны Шавкату Мирзиёеву, решившемуся приструнить и поставить под свой контроль СНБ, считает немецкий журналист и эксперт по Центральной Азии Маркус Бенсманн.

    По мнению Бенсманна, Мирзиёеву, месяц назад отправившему в отставку другого «динозавра» каримовского периода – председателя СНБ Рустама Иноятова, требуется усилить свои позиции, чтобы продолжить чистку рядов СНБ и выстроенной ею системы власти в стране.

    «Назначение Алматова – признак слабости Мирзиёева. Президент вынужден ставить на старые кадры Каримова в противостоянии с СНБ из-за слабости собственной властной базы», – говорит журналист.

    Если проводить аналогии с военной операцией, у президента Узбекистана есть легкая кавалерия, а ему нужны опытные боевые кони, которые не поддадутся панике в решительном бою, продолжает он.

    Возвращение Алматова указывает и на другой момент, что рокировка во властных эшелонах страны, проводимая Мирзиёевым, происходит не по принципу отторжения чиновников, совершавших преступления и разваливавших страну во времена Каримова, говорит далее немецкий журналист.

    Имя Закира Алматова навсегда связано с событиями в Андижане 13 мая 2005 года. Когда правительственные войска Узбекистана без единого предупреждения начали расстрел на площади Бобура и улицах города, убив, по самым скромным подсчетам, до тысячи человек.

    До начала расстрела Андижана с лидерами мятежников вел переговоры по телефону Алматов. Он отверг их требования, а затем сообщил, что будет расстрел, а дальше – «у кого что на лбу написано…»

    Кто дал приказ открыть огонь по людям? – вопрос, остающийся открытым. Как и истинные причины разжалования Алматова после Андижана. Чем он не угодил Каримову – излишней жестокостью или наоборот?

    Выжившие в Андижане лидеры мятежа – группы, условно названной «Акромия», говорили о том, что до начала протеста органы милиции пытались урегулировать проблему, а именно решить вопрос ареста и процесса против их 23 коллег-бизнесменов. Но, по их словам, против оправдания предпринимателей выступала СНБ.

    Возвращение во власть Алматова, по словам Маркуса Бенсманна, должно послужить и тому, чтобы правда об Андижане была сказана. Теперь у общества появилась возможность задать вопрос вновь госслужащему генерал-полковнику.

    Но включат ли обсуждение андижанского вопроса и роли в нем Алматова в повестку дня президента, решившегося вернуть во власть человека, действительно равного во многом, особенно в плохом, экс-главе СНБ Рустаму Иноятову?..

    Источник:Ц-1
    Темы: МВД Узбекистана, Узбекистан
    Теги: Закир Алматов Закиржон Алматов МВД Узбекистана Узбекистан
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