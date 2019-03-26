Зачем Ташкенту «дикий рынок» жилья?

В Ташкенте на квартале «Чиланзар» ежедневно собираются сотни людей для купли-продажи недвижимости – почему «дикий рынок» жилья сохраняется, привлекая и продавцов, и покупателей, выяснял Ц-1.

Лет 20 назад стихийный рынок недвижимости в столице Узбекистана находился в самом центре города – у сквера Амира Тимура, неподалеку от Музея истории и Государственного радиокомитета.

Сейчас он переместился на площадку на территории торгово-развлекательного центра «Суперстудия», как раз на выходе из станции метро «Чиланзар» и по соседству с хокимиятом Чиланзарского района Ташкента.

Корреспондент Ц-1, прибывший на днях на рынок, на большой площадке увидел порядка 200–300 граждан, у которых на груди висело объявление о продаже дома или квартиры. А у некоторых было сразу по несколько таких объявлений – иногда и с целый десяток.

Один из них – профессиональный маклер, представившийся Альбертом. Сначала он думает, что журналист хочет купить квартиру, а потом охотно рассказывает о том, как стал маклером.

Как стать маклером?

По словам Альберта, все, кто намерен продать квартиру, по вполне понятным причинам, хотят это сделать подороже, а те, кто желает купить, – наоборот, подешевле.

В результате люди обращаются не только к объявлениям в газете или Интернете, а еще и к родственникам и знакомым, обещая в случае удачи облагодетельствовать их солидной мздой. Так получилось и с ним, когда его родители решили продать маленькую квартиру и приобрести размером побольше.

Тогда Альберт на посредничестве заработал сразу тысячу долларов. После чего он и стал профессиональным маклером.

«Я с детства мечтал о такой работе, а начал с того, что принялся расклеивать объявления на фонарных столбах и дверях подъездов, – продолжает рассказ его коллега по имени Саид. – И потом стал завсегдатаем этого стихийного рынка жилья, который, кстати, называется «Батут».

Дом с писательницей

Среди множества посетителей «Батута» немало не только посредников, но и тех, кто сам продает квартиру. У таких на груди висит только одно объявление с указанием своей собственной квартиры.

Одна из них – пенсионерка Людмила, продающая однокомнатную квартиру в кирпичном доме на шестом квартале «Чиланзара». Она очень гордится тем, что в соседнем подъезде с ней в такой же однокомнатной квартире в свое время жила известная писательница Дина Рубина.

Людмила сначала хотела продать свою квартиру за 23 тысячи долларов, но потенциальным покупателям показалось, что это слишком дорого, а потом под давлением маклеров пенсионерка сбила цену до 20 тысяч.

Где взять «живого» покупателя?

Возникает вопрос, почему она не хочет продавать через фирму?

«Я должна буду с ними заключить договор, и им за это платить, – говорит Людмила. – А фирма в случае удачной продажи моей квартиры получит гораздо больше, чем самые лихие маклеры, может, даже две или три тысячи долларов».

Женщина, как и все остальные продавцы квартир, мечтает найти не посредника, а «живого» покупателя.

То же сообщает стоящая поблизости с ней женщина, представляющаяся Ферузой. Она продает двухкомнатную квартиру на том же шестом квартале. Сначала она просила 30 тысяч долларов, потом скинула цену до 25 тысяч.

Феруза очень боится маклеров. Считает, что те обнаглели: раньше за сделку с каждой стороны просили по 250 долларов, а теперь не меньше 500, и если, не дай бог, им эти деньги вовремя не отдать, то они обязательно заявятся в гости, устроят скандал и могут разнести всю квартиру.

На вопрос, давала ли она объявление в газету, Людмила отвечает, что давала неделю назад, заплатила 10 тысяч сумов (1,3 доллара), но пока никто ей не звонил. Получается, действовать через посредников надежнее.

Жилье за копейки

Рядом с рынком находятся и фирмы, специализирующиеся на купле-продаже жилья.

В одной из них в просторной прихожей на стульях сидят несколько человек, которые, судя по лежащим у них на коленях плакатикам, продают свои собственные квартиры.

«Почему вы не заходите в дверь кабинета?» – звучит вопрос. «А смысл? – отвечает один мужчина. – Там все равно предложат копейки».

Предложение не по карману

В офисе самой фирмы журналиста встречает вальяжный молодой человек в костюме и галстуке.

На вопрос, за сколько можно продать однокомнатную квартиру в кирпичном доме на шестом квартале «Чиланзара», он отвечает, что максимум – за 17 с половиной тысяч долларов. При этом его никак не вдохновляет информация о том, что в этом доме жила известная писательница.

Зато взамен молодой человек предлагает купить квартиру в новом жилом комплексе «Чиланзар Грин Сити» на том же шестом квартале Чиланзара «всего» за 66,5 или за 100 тысяч у. е.