Задержание и угрозы за обращение к Шавкату Мирзиёеву

Более десяти жителей Сурхандарьинской области провели несколько часов под арестом за обращение в виртуальную приемную президента Узбекистана.

Жители кишлака Туда Бойсунского района Сурхандарьинской области Узбекистана Илёс Саттаров, Ахмад Дусткулов, Шоди Мирзаназаров, Эргаш Джураев и другие 7 апреля были заключены в следственный изолятор районного отделения внутренних дел.

Им вменялись в вину обращение в виртуальную приемную президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и личный приём у хокима Сурхандарьинской области Эркина Турдимова.

В обе инстанции жители Туда обратились с жалобой на коррупционные действия председателя схода граждан махалли «Работ» Рустама Ходжимурадова.

По словам жителей, они устали от коррупции, в которой погрязло руководство их махалли.

Председатель махалли Ходжимурадов, как рассказывает Илёс Саттаров, ранее был дважды судим за мошенничество, а теперь по своему усмотрению заведует бюджетом махалли.

«Направленный хокимом области для проверки ревизор из Управления финансов Сурхандарьинской области Шерали Джураев спустил это дело на тормозах», – говорит далее Саттаров.

И если Ходжимурадову удалось выйти сухим из воды, то жаловавшимся на него гражданам повезло меньше.

7 апреля с 13.30 до 19.30 их, более чем десять человек, заключили в следственный изолятор отделения милиции Бойсунского района, а когда отпускали, то пригрозили, что в случае повторных жалоб, подрывающих авторитет района, их арестуют.

«В чем мы виноваты, если пожаловались президенту на то, что председатель махалли присвоил государственные деньги, – говорит житель махалли Ахмад Дусткунов. – Деньги, выделяемые государством на благие цели, переходят в руки толстопузых и длинноруких людей?»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл виртуальную приемную для жалоб и обращений населения в сентябре 2016 года, заявив о необходимости прислушаться к голосу простых людей, а 2017 год объявил Годом диалога с народом.