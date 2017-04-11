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    Задержание и угрозы за обращение к Шавкату Мирзиёеву

    Более десяти жителей Сурхандарьинской области провели несколько часов под арестом за обращение в виртуальную приемную президента Узбекистана.

    Виртуальная приёмная Шавката Мирзиёева открылась в сентябре 2016 года; gov.uz
    Виртуальная приёмная Шавката Мирзиёева открылась в сентябре 2016 года; gov.uz

    Жители кишлака Туда Бойсунского района Сурхандарьинской области Узбекистана Илёс Саттаров, Ахмад Дусткулов, Шоди Мирзаназаров, Эргаш Джураев и другие 7 апреля были заключены в следственный изолятор районного отделения внутренних дел.

    Им вменялись в вину обращение в виртуальную приемную президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и личный приём у хокима Сурхандарьинской области Эркина Турдимова.

    В обе инстанции жители Туда обратились с жалобой на коррупционные действия председателя схода граждан махалли «Работ» Рустама Ходжимурадова.

    По словам жителей, они устали от коррупции, в которой погрязло руководство их махалли.
    Председатель махалли Ходжимурадов, как рассказывает Илёс Саттаров, ранее был дважды судим за мошенничество, а теперь по своему усмотрению заведует бюджетом махалли.

    «Направленный хокимом области для проверки ревизор из Управления финансов Сурхандарьинской области Шерали Джураев спустил это дело на тормозах», – говорит далее Саттаров.

    И если Ходжимурадову удалось выйти сухим из воды, то жаловавшимся на него гражданам повезло меньше.

    7 апреля с 13.30 до 19.30 их, более чем десять человек, заключили в следственный изолятор отделения милиции Бойсунского района, а когда отпускали, то пригрозили, что в случае повторных жалоб, подрывающих авторитет района, их арестуют.

    «В чем мы виноваты, если пожаловались президенту на то, что председатель махалли присвоил государственные деньги, – говорит житель махалли Ахмад Дусткунов. – Деньги, выделяемые государством на благие цели, переходят в руки толстопузых и длинноруких людей?»

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл виртуальную приемную для жалоб и обращений населения в сентябре 2016 года, заявив о необходимости прислушаться к голосу простых людей, а 2017 год объявил Годом диалога с народом.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Реформа Узбекистана
    Теги: махалля президент Сурхандарьинская область Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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