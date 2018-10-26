Запоздалая коммунальная реформа в Узбекистане

Новая власть РУз расхлебывает последствия отказа Ислама Каримова от коммунальной реформы, теперь же перевод теплоэнергетического комплекса на рыночные отношения будет осуществляться в условиях разрушенной экономики.

Граждане соседнего с Узбекистаном Казахстана пережили коммунальную реформу в 90-е годы – это был шок. Люди в самые холодные зимы сидели в темноте и мерзли.

Режиссер в Шымкенте рассказывал, что нашел себя однажды на дереве, когда пилил ветки для обогрева квартиры… По его словам, это было дно. Но, когда он вспоминал об этом, в его стране проблемы с энергоснабжением уже были решены.

Власти Казахстана отдали предприятия теплоэнергетического комплекса для модернизации иностранным компаниям, которые подняли тарифы, заставив людей платить за услуги по рыночной цене. Счета за двухкомнатную квартиру в Алматы в 50 долларов в месяц шокировали людей: для многих это была солидная часть заработной платы, если не вся.

Но государство, скинувшее с себя коммунальную ношу, могло в это время развивать другие отрасли экономики, привлекать иностранные инвестиции прежде всего в нефтегазовый сектор, создавать рабочие места, что сопровождалось экономическим ростом и улучшением доходов и потребительской способности граждан.

Горькая пилюля

В Узбекистане и спустя 27 лет после приобретения независимости государство продолжает доплачивать за население счета за коммунальные услуги, при этом из года в год теряя способность их предоставлять: нет денег для ремонта и модернизации теплоэнергетического комплекса.

Первый президент Ислам Каримов, своим диктаторским правлением доведший протестный уровень населения до предела, не решался еще и отпустить тарифы на коммуналку, чтобы окончательно не добить народ.

Но избежать коммунальной реформы Узбекистану не удастся, и новый президент Шавкат Мирзиёев вынужден ее проводить в условиях максимального развала экономики. Осенью, выступая в Фергане, он говорил о развале главных предприятий области, что Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ) сегодня годится лишь для сдачи на металлолом…

Официальные власти страны сообщают, что больше не намерены поддерживать отрасли теплоэнергетического комплекса целевыми субсидиями, налоговыми льготами и иными преференциями.

Данное заявление было сделано на фоне обсуждаемого в стране проекта постановления Кабмина РУз о повышении с 16 ноября цен на бензин, а также тарифов на газ и электричество.

Нагрузка на бюджет

По данным Минфина Узбекистана, размер тарифов на энергоресурсы не соответствует их себестоимости, и эта разница покрывается за счет налогоплательщиков.

Так, фактическая себестоимость производства природного газа с учетом его доставки до конечного потребителя составляет 612,8 тысячи сумов за кубометр. При этом его цена для потребителей на данный момент составляет 289,7 тысячи сумов.

Таким образом, с каждой тысячи кубометров реализуемого газа прямые убытки компании составляют 323,1 тысячи сумов.

Похожая картина и с электроэнергией, где размеры убытков – 2,7 сума с каждого производимого квт/час, и бензином – 1414 сумов с каждого литра.

Министерство финансов также признает, что покрытие этих убытков государственными дотациями создавало хорошую почву для злоупотреблений и проявления коррупции.

Ударит по народу

Между тем уход государства от финансирования отрасли ляжет непосильным бременем на население в виде очередного повышения тарифов с 16 ноября 2018 года и 1 июня 2019-го.

А с учетом того, что именно эти факторы влияют на себестоимость практически любой готовой продукции, население Узбекистана уже готовится к очередному повышению ценников в магазинах.

Между тем правительство опять же успокаивает население, напоминая о повышении минимальных размеров заработной платы. По его мнению, таким образом происходит достойная компенсация росту тарифов.

Ранее Ц-1 писал, что, несмотря на повышение доходов населения, качество жизни узбекистанцев не только не выросло, но и имеет тенденцию к ухудшению. Лишь за минувшие летние месяцы цены на столичных рынках выросли в среднем в 2 раза.

При этом официальные источники продолжают настаивать на том, что общая инфляция в потребительском секторе за девять месяцев текущего года составила всего 8,1%.

Между тем местные СМИ то и дело сообщают об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ. С начала года они уже выросли на 13,8%.

По мнению финансиста и независимого эксперта из Ташкента Абдуллы Абдукадирова, высказанному ранее в интервью Ц-1, государству необходимо разработать специальную стратегию по повышению уровня реальных доходов населения, которая должна включать в себя не только рост заработной платы, но и ряд других факторов.

Рыночные отношения должны коснуться не только образования коммунальных платежей, но и всю экономику, где наконец будет соблюдаться верховенство закона и начнется искоренение коррупции.