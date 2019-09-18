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    • Узбекистан

    Запрет на выезд – тактика против активистов в РУз не меняется

    Узбекистан наскоро возбуждает дела, даже с участием Генпрокуратуры, чтобы воспрепятствовать выезду активистов из страны.

    "Бесстрашные" Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова; фото: ПАУ
    «Бесстрашные» Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова; фото: ПАУ

    Независимая журналистка и гражданская активистка из Узбекистана Малохат Эшанкулова не смогла вылететь в Варшаву, где 16 сентября началась двухнедельная Конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению.

    Как ранее сообщал Ц-1, против Эшанкуловой неожиданно было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РУз: 139 – «Клевета» и 140 – «Оскорбление».

    В основу дела легла публикация Малохат в июне этого года материала о незаконном сносе жилого дома по решению хокима Зааминского района Джизакской области Узбекистана.

    4 сентября в Мирзо-Улугбекском РУВД Ташкента Малохат сообщили о наложении запрета на ее выезд за пределы Узбекистана. Однако никаких документов и копии решения об этом ей так и не было предоставлено.

    Как сообщил Правозащитный альянс Узбекистана (ПАУ), после обращения Эшанкуловой к советнику президента РУз Бахтиёру Джамалову 16 сентября ее приняли сотрудники МВД в Ташкенте и выдали копию решения о возбуждении против нее уголовного дела.

    Однако решения о запрете на выезд из страны так и не смогли найти.

    До сих пор неясно, существует ли данный документ на самом деле, или это устное распоряжение кого-то «сверху», чтобы не допустить журналистку на конференцию, где она планировала выступить с докладом о нарушении прав человека в Узбекистане.

    Удалось властям этого добиться или нет, пока неясно: корреспондент Ц-1 не смог связаться с Эшанкуловой по телефону. По имеющейся информации, она могла все же рискнуть и покинуть страну, минуя столицу.

    Запрет на выезд и удар по репутации

    После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году давление на гражданских активистов в Узбекистане значительно уменьшилось.

    В первую очередь это связано с имиджем реформатора, который примеряет на себя новый глава государства. Но, очевидно, что изменения, проводимые Мирзиёевым, не зайдут так далеко, чтобы позволить в стране политическую оппозицию и независимую гражданскую активность.

    В ноябре 2018 года власти Узбекистана запретили проведение курултая оппозиционной партии «Бирдамлик», чей лидер Баходыр Чориев (ныне Баходыр Хан Туркестон) проживает в изгнании в США, даже на территории соседнего Казахстана.

    Делегатов из Узбекистана просто не выпустили из страны. Сообщалось, что восемь активистов партии из Ферганской долины тогда были заблокированы в своих домах. А те единицы, которые добрались до Шымкента, были депортированы обратно при помощи миграционной полиции РК.

    На курултай тогда не смогла попасть известная правозащитница и коллега Малохат Эшанкуловой по группе «Бесстрашные» Елена Урлаева.

    За несколько дней до начала съезда оппозиции она была вызвана в Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана, где ей сообщили, что она «похитила» 2070 долларов у Национального банка страны.

    Все это послужило препятствием не только к посещению ею курултая «Бирдамлика» в соседнем Казахстане, но и ряда других заграничных поездок, в том числе конференции в Варшаве – Урлаева до сих пор невыездная.

    При этом по поводу «похищения» правозащитницей денег у Нацбанка к Урлаевой больше не обращались. Генпрокуратура сделала свое дело: активистка не может выезжать за пределы страны.

    Недопуск именно Малохат Эшанкуловой Урлаева объясняет имеющейся у журналистки большой доказательной базы нарушений прав человека в Узбекистане. Все это она намеревалась представить на конференции.

    «Наши доказательства подкреплены видео- и фотофактами. Они касаются пыток, незаконного сноса жилья, ограничения передвижения и принудительного труда. Наверное, кто-то боится, что вся эта информация прозвучит на полях ОБСЕ», – комментирует случившееся Елена Урлаева.

    Но, возможно, о «клевете» и «оскорблении» со стороны Малохат Эшанкуловой в МВД Узбекистана тоже забудут после окончания Конференции ОБСЕ?..

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Елена Урлаева Малохат Эшанкулова права человека в Узбекистане
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