Железная дорога «Ангрен – Пап»: наманганец ждет компенсацию за дом

Батыр Эргашев из кишлака Ханабад Папского района Наманганской области уже четыре года ходит по различным инстанциям, добиваясь компенсации за уничтоженное в 2014 году жилье.

Отчаявшись получить поддержку у государственных органов власти, Эргашев недавно был вынужден обратиться к правозащитникам.

Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева 30 октября для проверки фактов выехала в Наманганскую область.

В кишлаке Ханабад Батыр показал ей полотно железной дороги «Ангрен — Пап» на месте, где раньше был его дом. Здание снесли столь поспешно, что хозяин не успел разобрать его на строительный материал для нового жилья. Под нож бульдозера попали все хозяйственные постройки.

Утраченное жителем кишлака имущество было оценено в 90 млн сумов (по нынешнему курсу – более 11 тысяч долларов). Обещанную компенсацию хоким Папского района Б. Рахманов выдать не успел, так как через три года был переведен на другое место работы.

А новый хоким Азамжон Султанов вообще отказал Эргашеву в выплате компенсации, ссылаясь на то, что дом якобы был построен незаконно.

Все, что получил на сегодняшний день Батыр, – это маленький участок, однако ни денежных средств, ни строительных материалов ему выдано не было.

Сейчас мужчина вместе с детьми вынужден жить в доме своих родственников. Неустроенные жилищные условия и вынуждают его ездить в Ташкент в поисках правды.

По мнению Урлаевой, кое-кто из чиновников хорошо разбогател на сносе. Как рассказывают жители кишлака, косвенно на это указывает тот факт, что некоторые из них за это время приобрели дорогую недвижимость и автомашину.

Когда Елена Урлаева ехала в Папский район, на мобильный телефон Эргашева позвонил заместитель хокима, который, поинтересовавшись, кто едет из Ташкента, обещал выдать компенсацию за снос дома.

Правозащитница, чтобы получить подтверждение этих слов, хотела встретиться с хокимом Султановым, но тот был на хлопковом поле.