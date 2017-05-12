Жена Шавката Мирзиёева отправилась с мужем в Китай

Для первой леди Узбекистана Зироатхон Хошимовой поездка с супругом в Поднебесную началась с сильного ветра в аэропорту и растрепанной прически.

С 11 по 15 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Китае с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Во время церемонии встречи в пекинском аэропорту Зироатхон Мирзиёева пыталась «обуздать» прическу, которую растрепал сильный ветер. Она постоянно поправляла волосы, а сойдя с самолета, вынуждена была придержать их рукой.

Обсуждая появление на публике первой леди, узбекистанцы соцсетях отмечали ее красоту и сдержанный стиль, но раскритиковали работу стилистов, которые не закрепили прическу, чем поставили супругу президента в неудобное положение.

Визит в Китай – не первая поездка Зироатхон: она сопровождала мужа в Кыргызстан, а вот в Россию и Казахстан Шавкат Мирзиёев ездил без нее. Но в делегации был замечен другой член семьи – зять президента Отабек Шаханов, который является начальником его личной охраны.

До того, как Мирзиёев стал президентом Узбекистана, его супруга не была публичной персоной. У нее нет страничек в соцсетях, даже имя ее до недавнего времени не было известно широкой публике.

Первое официальное фото супруги главы государства в узбекских СМИ появилось во время голосования на президентских выборах: Шавкат Мирзиёев позировал в окружении жены, дочерей, сына и внуков.

После выборов наблюдатели ожидали презентации программы первой леди – традиционно жены президентов участвуют в благотворительных проектах. Но этого не произошло.

Пресс-секретарь президента Асад Ходжаев, анонсируя визит, сообщил журналистам, что «в ходе трехдневного визита в Китайскую Народную Республику Шавкат Мирзиёев планирует подписать около сотни сделок на общую сумму 20 млрд долларов США».