Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Жизни заключенных в узбекской колонии – под угрозой

    Надзорные органы оставили без внимания многочисленные жалобы о массовом избиении осужденных в узбекской колонии. Теперь родители опасаются за жизни своих пострадавших детей.

    Заключенные колонии Жаслык в Узбекистане в 2003 году; фото: AП
    Заключенные колонии Жаслык в Узбекистане в 2003 году; фото: AП

    Жалобы родителей и родственников заключенных, отбывающих наказание в колонии № 64/51 в Касанском районе Кашкадарьинской области, на массовое избиение в учреждении остались незамеченными надзорными органами.

    По словам представителя прокуратуры, все заявления изучены, однако подтвердить факты избиения осужденных не удалось.

    Речь идет о массовом избиении заключенных надзирателями колонии № 64/51 в Касанском районе Кашкадарьинской области. Как сообщает Узбекская служба Радио «Свобода» («Озодлик»), в один день здесь избили и подвергли пыткам сразу 30 человек.

    Инцидент произошел 4 января этого года. Как сообщили родственники пострадавших, они лично видели следы от пыток и побоев. По их словам, у многих заключенных были разбиты головы, переломаны носы, а тела покрыты множественными синяками и гематомами.

    «4 января в 7 часов вечера надзиратели завели тридцать заключенных в изолятор, раздели догола и до четырех утра следующего дня в морозную погоду издевались над ними», – рассказала сестра двух заключенных, осужденных за кражу.

    Все началось с конфликта в спортзале, спровоцированного надзирателями. Они надели наручники на тридцать заключенных, увели их в изолятор, где начали избивать и издеваться.

    Надзиратели вместо «авторитетов»

    Как рассказали журналистам родственники пострадавших осужденных, событию предшествовал перевод в конце прошлого года тюремного «авторитета» из этой колонии в колонию-поселение. Оказалось, что тот долгое время держал под своей защитой избитых в январе заключенных.

    Сразу после этого перевода контроль над учреждением перешел в руки надзирателей, которые стали беспощадно избивать всех, кто имел связь с этим «авторитетом».

    Узнав о случившемся, родители пострадавших обратились с жалобами в прокуратуру Кашкадарьинской области, а также в Генеральную прокуратуру, Главное управление исполнения наказаний МВД РУз и к президенту страны. Однако получить ответа им пока не удалось.

    В числе пострадавших – внук 63-летней Мавлюды Мамаюсуповой. Во время телефонного разговора с представителем прокуратуры Кашкадарьинской области ей заявили, что жалобы изучены, однако факты, изложенные в них, не подтвердились.

    Проигнорировали случившееся и в Главном управлении исполнения наказаний МВД РУз. Здесь заявили, что вообще не поступало никаких жалоб от родственников заключенных.

    «Теперь мы беспокоимся за жизнь наших детей. Их могут снова подвергнуть пыткам из-за того, что они пожаловались родственникам», – говорит Мамаюсупова.

    Напомним, 30 ноября 2017 года президент Узбекистана выступил против применения в стране пыток, подписав Указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

    Документ предусматривает недопустимость использования в суде по уголовным делам данных, полученных незаконными методами.

    Глава государства также поручил оснастить средствами видеонаблюдения следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и специальные приемники, а также места отбывания административного ареста.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: заключенные в Узбекистане права человека права человека в Узбекистане тюрьма Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Как андижанский активист стал распространителем «религиозного экстремизма»

    Запоздалая беременность, а затем рождение болезненного ребенка у родственницы подвигли активиста «Эзгулика» Мусаджона Бабаджанова поделиться записями сур из Корана: может, молитвы помогут...

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Права человека

    Признания Бобомурода Абдуллаева получены под пытками в СНБ Узбекистана

    Адвокат ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого в заговоре с целью захвата власти, утверждает, что его подзащитный признался в предъявленном ему преступлении под пытками.

    Узбекистан
    Права человека

    Как андижанский активист стал распространителем «религиозного экстремизма»

    Запоздалая беременность, а затем рождение болезненного ребенка у родственницы подвигли активиста «Эзгулика» Мусаджона Бабаджанова поделиться записями сур из Корана: может, молитвы помогут...

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Права человека

    Когда Верховный суд Узбекистана защитит инвалида из Ферганы?

    Верховный суд РУз признал правоту инвалида из села Кичик-Кеногаз Ферганской области Камола Джураева в споре с налоговиками, но нижестоящие судебные инстанции саботируют его решение.

    Узбекистан