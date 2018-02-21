Жизни заключенных в узбекской колонии – под угрозой

Надзорные органы оставили без внимания многочисленные жалобы о массовом избиении осужденных в узбекской колонии. Теперь родители опасаются за жизни своих пострадавших детей.

Жалобы родителей и родственников заключенных, отбывающих наказание в колонии № 64/51 в Касанском районе Кашкадарьинской области, на массовое избиение в учреждении остались незамеченными надзорными органами.

По словам представителя прокуратуры, все заявления изучены, однако подтвердить факты избиения осужденных не удалось.

Речь идет о массовом избиении заключенных надзирателями колонии № 64/51 в Касанском районе Кашкадарьинской области. Как сообщает Узбекская служба Радио «Свобода» («Озодлик»), в один день здесь избили и подвергли пыткам сразу 30 человек.

Инцидент произошел 4 января этого года. Как сообщили родственники пострадавших, они лично видели следы от пыток и побоев. По их словам, у многих заключенных были разбиты головы, переломаны носы, а тела покрыты множественными синяками и гематомами.

«4 января в 7 часов вечера надзиратели завели тридцать заключенных в изолятор, раздели догола и до четырех утра следующего дня в морозную погоду издевались над ними», – рассказала сестра двух заключенных, осужденных за кражу.

Все началось с конфликта в спортзале, спровоцированного надзирателями. Они надели наручники на тридцать заключенных, увели их в изолятор, где начали избивать и издеваться.

Надзиратели вместо «авторитетов»

Как рассказали журналистам родственники пострадавших осужденных, событию предшествовал перевод в конце прошлого года тюремного «авторитета» из этой колонии в колонию-поселение. Оказалось, что тот долгое время держал под своей защитой избитых в январе заключенных.

Сразу после этого перевода контроль над учреждением перешел в руки надзирателей, которые стали беспощадно избивать всех, кто имел связь с этим «авторитетом».

Узнав о случившемся, родители пострадавших обратились с жалобами в прокуратуру Кашкадарьинской области, а также в Генеральную прокуратуру, Главное управление исполнения наказаний МВД РУз и к президенту страны. Однако получить ответа им пока не удалось.

В числе пострадавших – внук 63-летней Мавлюды Мамаюсуповой. Во время телефонного разговора с представителем прокуратуры Кашкадарьинской области ей заявили, что жалобы изучены, однако факты, изложенные в них, не подтвердились.

Проигнорировали случившееся и в Главном управлении исполнения наказаний МВД РУз. Здесь заявили, что вообще не поступало никаких жалоб от родственников заключенных.

«Теперь мы беспокоимся за жизнь наших детей. Их могут снова подвергнуть пыткам из-за того, что они пожаловались родственникам», – говорит Мамаюсупова.

Напомним, 30 ноября 2017 года президент Узбекистана выступил против применения в стране пыток, подписав Указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

Документ предусматривает недопустимость использования в суде по уголовным делам данных, полученных незаконными методами.

Глава государства также поручил оснастить средствами видеонаблюдения следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и специальные приемники, а также места отбывания административного ареста.