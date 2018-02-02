Журналистка Эшанкулова рассчиталась с судебной системой Узбекистана

Малохат Эшанкулова заплатила более 10 млн сумов штрафов, назначенных ей судом в Узбекистане за организацию ряда правозащитных акций.

Журналистка говорит, что собрать столь крупную по меркам Узбекистана сумму – 10 млн 256 тысяч 200 сумов (1266 долларов США) ей помогли друзья.

И 31 января Малохат внесла деньги на счет ташкентского областного отделения «Ипотека банка».

«Я безмерно счастлива, – говорит Эшанкулова, – что заплатила деньги. Закончились мои бессонные ночи и конфликты с моими родственниками».

По словам журналистки, судоисполнители постоянно забирали не столько ее вещи, а вещи, принадлежащие ее дочери и зятю, у которых были изъяты телевизор, микроволновая печь, вентилятор и электрический обогреватель.

В марте 2016 года судоисполнители даже забрали ноутбук, принадлежащий коллеге – правозащитнику Шухрату Рустамову. Он дал компьютер Эшанкуловой на время, но в итоге сам остался ни с чем.

Сколько правозащитник потом ни жаловался и ни требовал вернуть свой ноутбук, но тот так и пропал безвозвратно. Рустамов даже судился с судоисполнителями, и это тоже не помогло.

В 20 раз дешевле реальной стоимости

На Ц-1 уже писали о взаимоотношениях Эшанкуловой с судоисполнителями.

Штрафы в размере 15 млн 42 тысяч 112 сумов образовались у журналистки за ее активную правозащитную деятельность.

Штрафовали ее четырежды: в 2011-м, 2012-м и дважды – в 2013 году.

Потом сумма уменьшилась до 10 млн 256 тысяч 200 сумов за счет конфискованных у журналистки и ее родственников вещей. При этом оценка изъятых предметов нередко была явно заниженной.

Например, новенькая профессиональная фотовидеокамера стоимостью 8 млн сумов (1000 долларов), которую отобрали у журналистки в 2013 году, была оценена фирмой MASTER EKSPERT только через два года, в 2015 году.

Сумма оценки составила 400 тысяч сумов – в 20 раз дешевле реальной стоимости. Да и то, как утверждает журналистка, эта цифра не была включена в общую сумму ее долгов.

За что штрафуют в Узбекистане

В первый раз суд назначил Эшанкуловой штраф 29 июля 2011 года. Сумма штрафа составила 2 млн 984 тысячи 100 сумов.

Как она поясняет, тогда ее оштрафовали за пикет в День журналистики: она протестовала против своего незаконного увольнения с Гостелерадио Узбекистана.

Следующий штраф в сумме 5 млн 33 тысячи 600 сумов был назначен 12 июня 2012 года. По словам Малохат, в этот день она вместе с другими правозащитниками пикетировала посольство КР в Ташкенте. Пикет был приурочен ко второй годовщине межэтнической резни на юге Кыргызстана.

Потом был штраф от 6 сентября 2013 года. В тот день Эшанкулова собиралась в городе Карши, чтобы стать наблюдателем по проведению пикета в защиту 70-летнего Хасана Чориева, обвиненного по ложному доносу в изнасиловании.

Малохат успела только открыть дверь микроавтобуса, чтобы взять видеокамеру, как подверглась нападению неизвестных женщин. Те вдребезги разбили аппаратуру и так избили правозащитницу, что она вместе с коллегой Еленой Урлаевой лежала в местной больнице.

За то, что журналистку избили, ее же и оштрафовали. Сумма штрафа составила 5 млн 969 тысяч 250 сумов.

Кроме того, 29 августа 2013 года судоисполнители наложили свой собственный штраф: 950 тысяч 300 сумов «за несвоевременное погашение штрафов».