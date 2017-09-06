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    Мустакиллик — 2017. Ташкент. Парк «Дустлик»

    В Узбекистане отпраздновали 26-ю годовщину независимости. В ташкентском парке «Дустлик» («Дружба») прошли выступления артистов национальных культурных центров.

    Источник:Ц-1
    Темы: Красота в Центральной Азии, Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: День независимости Узбекистана Мустакиллик Узбекистан
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