В Узбекистане отпраздновали 26-ю годовщину независимости. В ташкентском парке «Дустлик» («Дружба») прошли выступления артистов национальных культурных центров.
Мустакиллик — 2017. Ташкент. Парк «Дустлик»
Источник:Ц-1
В Узбекистане отпраздновали 26-ю годовщину независимости. В ташкентском парке «Дустлик» («Дружба») прошли выступления артистов национальных культурных центров.
В Узбекистане отпраздновали 26-ю годовщину независимости. В ташкентском парке «Дустлик» («Дружба») прошли выступления артистов национальных культурных центров (ВИДЕО).Узбекистан
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