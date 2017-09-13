Царь-плов в Ташкенте

Приготовленный 8-го сентября 2017 года в Ташкенте самый большой плов в мире был занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Чистый вес плова составил 7360 килограммов.

Более 50 поваров готовили его шесть часов. В 8-тонный казан было в итоге заложено 1500 кг говядины, 400 кг баранины, 220 кг жира баранины (курдюка), 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли, 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца горошком, 1 кг куркумы и 350 литров воды.

Но даже не важно, сколько приготовили, важен процесс!

На этих кадрах, снятых до раздачи плова, тысячи горожан танцуют, радуются, слушают музыку. А процесс приготовления праздничного блюда показывают на больших мониторах.