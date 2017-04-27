Дональд Трамп экономит на Центральной Азии

Вашингтон сократит финансовую помощь Центральной Азии по линии Агентства США по международному развитию. Программа уйдет полностью из Казахстана и Туркменистана.

Президент США Дональд Трамп значительно сократил программы развития, которые Агентство США по международному развитию (USAID) осуществляет в странах постсоветского пространства, сообщает Foreign Policy.

Урежут помощь и Кыргызстану – с 44 млн до 18 млн долларов США, а также Таджикистану – с 33 млн до 17,3 млн долларов.

На 4% увеличат финансирование Ташкенту, который получит 9,8 млн долларов. Следует отметить, что Узбекистан – единственная страна на постсоветском пространстве, которой хоть немного нарастили помощь на фоне глобального мирового сокращения. При этом изменена структура помощи: большая часть денег будет направлена на поддержку экономики.

В общем, бюджет USAID может быть урезан более чем на 30%. Также меньше денег получат такие страны бывшего СССР, как Украина, Армения и Грузия.

По решению Трампа программа Агентства США USAID полностью уйдет из четырех стран с наименьшим финансированием – из Азербайджана (было 7,7 млн. долларов в год), Беларуси (было7,9 млн. долларов в год), Казахстана (было 6,1 млн. долларов в год) и Туркменистана (было 3,9 млн. долларов в год).

Казахстан: слишком богат

В этом году Казахстанский офис получит всего 6,186 млн долларов, а в 2018-м отделение финансироваться не будет. В последние несколько лет поддержка Казахстана постоянно снижалась.

Джатиндер Чима, директор региональной миссии USAID в Центральной Азии, в интервью СМИ объясняла уменьшение помощи тем, что за прошедшие 25 лет Казахстан добился успехов и не нуждается в прежнем объеме финансирования. Более того, Астана может помогать и другим странам.

«По мере того как экономика страны становится более стабильной, USAID, как правило, сокращает объем своей помощи. Казахстан – страна с крупнейшей в Центральной Азии экономикой, в настоящее время относится к странам со средним уровнем дохода», – говорила Чима.

По ее словам, USAID гордится результатами программы экономического развития, при содействии которой Казахстан поднялся с 74-й на 59-ю строку в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2009–2011 годы и был назван в 2011 году ведущим реформатором в мире.

Директор также выделила среди достижений USAID восстановление водозаборных скважин и магистральный водопровод (снабжают водой 800 000 человек в Аральске и Новоказалинске), повышение качества противотуберкулезных препаратов, организацию центров экспертизы энергоэффективности и т. д.

В планах на 2017-й год – работа над конкурентоспособностью экономики путем увеличения объемов экспорта продуктов садоводства и повышения качества транспортно-логистических услуг.

Туркменистан: слишком закрыт

В этом году Ашхабад получит 3,904 млн, а в 2018-м финансирование не предусмотрено. Программы организации в Туркменистане были направлены на развитие социальных услуг, рыночной экономики, сельского хозяйства и ряда образовательных проектов, а также на расширение доступа к информации.

Байрам Шихмурадов, главред сайта «Гундогар», считает, что отказ от финансирования мало связан с Туркменистаном, а показывает изменение подходов к распределению средств в рамках USAID.

Власти Туркменистана также всячески ограничивали действия организации. Особое недовольство вызывала отправка на учебу в американские вузы детей чиновников, которые или пытались остаться на Запад, либо приезжали с полностью изменившимся сознанием.

Может дойти до сокращения дипмиссий

Стив Свердлов, исследователь по Центральной Азии международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», считает, что сокращение финансирования показывает отсутствие Центральной Азии в повестке дня администрации президента США Дональда Трампа.

«Трамп не назначил замгоссекретаря по данному региону, и нет человека, который мог бы это лоббировать. Новая администрация делает ставку на военно-промышленный комплекс, а не на права человека», – предполагает Свердлов.

По его словам, неправительственные организации шокировал проект бюджета, который команда Трампа презентовала на днях.

«Сокращение программ и урезание финансирования говорит, скорее всего, о недальновидности стратегии команды, которая занимается международными отношениями. Центральная Азия не входит в их поле зрения, редко попадает на первые полосы газет, а после вывода войск коалиции США из Афганистана вообще исчезла с повестки дня», – комментирует исследователь.

Но сокращение программ развития может быть только началом. В планах администрации – 33-процентное сокращение Госдепа, что неминуемо скажется на уменьшении численности дипмиссий.

Впрочем, Свердлов говорит, что новый бюджет еще должен пройти одобрение в Конгрессе США, и надеется, что переговоры в законодательном органе принесут совсем другие результаты.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) – центральный орган госуправления США в области оказания помощи за рубежом. С 1961 года USAID оказывает экономическое и социальное содействие более чем ста странам мира. Работа велась путем выдачи грантов различным НПО, правозащитникам и оппозиционерам.