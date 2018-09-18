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    Движение «Бирдамлик» готовится к курултаю в Узбекистане

    Народное движение «Бирдамлик» намерено преобразоваться в партию и сделать это на ноябрьском курултае в Узбекистане, рассказывает Ц-1 его лидер Баходыр Чориев.

    Баходыр Чориев работает в США дальнобойщиком; фото: архив Чориева
    Баходыр Чориев работает в США дальнобойщиком; фото: архив Чориева

    Баходыр Чориев, основатель и лидер народного движения Узбекистана «Бирдамлик», считает, что период пребывания его организации в изгнании подходит к концу, и она должна продолжить работу на родине, причем преобразованной в партию.

    На прошлой неделе, 11 сентября, по словам Чориева, посольство Узбекистана в Вашингтоне (США) получило от него все документы, необходимые для выдачи визы на въезд в страну.

    Чориев, лишенный в 2014 году по решению первого президента Узбекистана Ислама Каримова гражданства РУз, в 2018-м стал гражданином США. Он говорит, что по установленному в дипмиссии Узбекистана регламенту он должен получить ответ по поводу визы на этой неделе, а если быть точнее – в течение ближайших двух дней.

    Партия «Бирдамлик»?

    Получив визу на въезд в Узбекистан, лидер «Бирдамлика» намерен приехать в страну в начале ноября для проведения курултая движения, на котором оно будет преобразовано в партию. Затем новая партия обратится в Министерство юстиции РУз для официальной регистрации.

    В интервью Ц-1 Баходыр Чориев, также известный под новым именем Баходырхан Туркестони, говорит, что хочет подтолкнуть президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и правительство к болезненному, но необходимому всем узбекистанцам акту: позволить вернуться политической оппозиции.

    «Президент Мирзиёев не сможет решить проблемы страны в отсутствие свободы слова и оппозиции, – говорит Чориев. – Он каждый день теряет время, а это грозит республике повторением каримовской эпохи».

    Но реальные возможности для встречи членов «Бирдамлика» во главе с его лидером в Узбекистане сам Чориев оценивает как минимальные.

    Арест и санитарный день

    В минувшую субботу, 15 сентября, небольшая горстка членов «Бирдамлика» пыталась собраться в ташкентском кафе Chashmai Nur для обсуждения дел и подготовки курултая, но собрание было сорвано.

    Представитель движения в Узбекистане – 38-летний Кахрамон Махмедов ранним утром, в 7.45, был препровожден участковым милиционером в управление внутренних дел Алмазарского района Ташкента, где его продержали, проводя пустые допросы, до 17 часов.

    В это время другие члены движения, пришедшие в кафе, узнали, что в заведении нет света (отключили за неуплату), а также проводится санитарный день. При этом «Бирдамлик» заранее забронировал столы для собрания и внес предоплату.

    «В сентябре мы готовим новое собрание в Ташкенте, – говорит о планах движения Баходыр Чориев. – И, невзирая ни на что, мы будем готовиться к курултаю в Узбекистане».

    Из предпринимателя в политики

    Движение «Бирдамлик» было основано в 2014 году Баходыром Чориевым. В прошлом руководитель крупного семейного агрокомплекса «Кеш» в Кашкадарьинской области Узбекистана, Чориев лишился своего предприятия, когда на него «положили глаз» местные власти и представители силовых структур Узбекистана.

    На протяжении нескольких лет Баходыр боролся за возвращение семейного бизнеса, за что по сфабрикованным обвинениям был на два года упрятан в тюрьму.

    Выйдя на свободу, Чориев не прекратил борьбу. Он подавал иски в суды, и Верховный суд Узбекистана в конечном итоге вынес решение в его пользу, но захватившие агрокомплекс люди, увидев постановление суда, лишь посмеялись над ним.

    Тогда Чориев с семьей начал проводить бесчисленные пикеты в Ташкенте, объявил голодовку, но ничто не могло заставить его оппонентов выполнить решение суда. В это время Баходыр подвергся жестокому нападению, его машина была сожжена на его глазах, а его самого избили до полусмерти.

    В 2014 году Баходыр Чориев, опасаясь за свою жизнь и своей семьи, был вынужден уехать в США. В новой стране, работая дальнобойщиком, Чориев не прекратил заниматься Узбекистаном и политической деятельностью.

    «Сдаваться не в наших правилах», – говорит он, готовясь к возвращению на родину.

    Источник:Ц-1
    Темы: Оппозиция Узбекистана
    Теги: "Бирдамлик" Баходыр Чориев Узбекистан
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