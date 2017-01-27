Европейский суд присудил узбекистанцу компенсацию за высылку из России

Россия должна выплатить 19,5 тысячи евро компенсации похищенному в Москве узбекскому продюсеру Мирсобиру Хамидкариеву, отбывающему наказание в колонии в Намангане.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 26 января опубликовал решение, по которому похищенному в Москве в 2014 году узбекскому продюсеру Мирсобиру Хамидкариеву Россия должна компенсировать 19,5 тысячи евро.

Также ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении своих обязательств по статьям 3 и 34 Конвенции (Запрет пыток и право на жалобу в Европейский суд).

Похищен в центре Москвы

Из материалов дела следует, что 39-летний Хамидкариев был выкраден в Москве 9 июня 2014 года сотрудниками российских спецслужб. Преступление произошло в центре Москвы на глазах у его жены и сына.

Суд обращает внимание, что похищенный был выслан из России в Узбекистан, несмотря на запрет ЕСПЧ от 10 июня и предоставление ему статуса беженца.

В решении суда сказано, что, спасаясь от политического преследования в Узбекистане, заявитель выехал в 2010 году в Россию.

В решении суда описывают пытки, которым был подвергнут Хамидкариев по возвращению в Узбекистан: в таштюрьме его привязывали к решетке вниз головой и жестоко избивали.

Офицеры сломали два ребра и выбили семь его зубов, добиваясь признания в создании экстремистской организации. В итоге Хамидкариев получил восемь лет тюрьмы и сейчас отбывает наказание в колонии в Намангане.

По мнению адвоката продюсера Иллариона Васильева, решение ЕСПЧ никак не повлияет на судьбу его подзащитного в Узбекистане.

Без паспорта через три границы

Решение суда акцентировано на противоречиях относительно способа доставки Хамидкариева в Ташкент. По версии адвоката, узбекистанца 9 июня выкрали два сотрудника ФСБ – Тимур и Захар. Они доставили Мирсобира в дом, где жестоко избили.

На следующий день, 10 июня, Хамидкариева перевезли на аэродром и посадили на самолет в Ташкент, минуя все пункты проверки документов.

Для проверки этого утверждения ЕСПЧ потребовал от российской стороны выдать списки всех пассажиров рейсов в Узбекистан в период с 9-го по 12 июня 2014 года.

Россия списков пассажиров не предоставила, но переслала объяснения узбекской стороны.

По версии россиян, арестованный добровольно покинул Москву и поехал в Узбекистан, чтобы навестить свою больную мать. Из Москвы в Ташкент он добрался на автобусе.

Впрочем, Европейский суд усомнился, что человек без паспорта (документ Хамидкариева остался в УФМС России, где решался вопрос предоставлении ему статуса беженца – Ред.) может проехать три страны, не оставив отметок о пересечении на пограничных пунктах.

«Эти признания были выбиты у Хамидкариева под пытками», – прокомментировал Ц-1 адвокат Васильев.

В Узбекистане пытают «религиозных»

В решении суда сказано, что Россия и Узбекистан предоставили очень фрагментарную информацию по делу, и суд считает, что расследование дела Хамидкариева не было ни тщательным, ни всеобъемлющим.

ЕСПЧ обращают внимание, что в узбекском законодательстве присутствует широкая трактовка терроризма, которая используется для давления и привлечения к ответственности членов или подозреваемых участников запрещенных исламских движений.

К ним применяются немотивированные задержания, пытки и длительные сроки тюремного заключения в бесчеловечных условиях.

Вызывает беспокойство Европейского суда и сообщение о смерти таких заключенных, отказ от адекватной медпомощи и отсутствие эффективных и независимых расследований, а также широкое применение амнистии для лиц, совершавших пытки.

«Судьи не в состоянии инициировать расследования заявлений о принудительных признаниях, даже если признаки пыток видны. Лица, жалующиеся на пытки, подвергаются репрессиям, членам семей угрожают. Скорость расследования подобных дел очень низкая, а безнаказанность преобладает», – сказано в документе ЕСПЧ.

Адвокат Васильев намерен дождаться вступления в силу решения суда и передать компенсацию семье Хамидкариева, которая находится в очень тяжелом материальном положении.

Восемь лет лишения свободы

18 ноября 2014 года Ташкентский городской суд признал Хамидкариева виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 216 (Незаконное создание общественных объединений или религиозных организаций) и 244 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или других запрещенных организациях) УК Узбекистана и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

По данным международной организации Amnеsty International, с 2014 года сотни просителей убежища, беженцев и трудовых мигрантов были похищены или принудительно высланы из России в Узбекистан, что является вопиющим нарушением международных обязательств Москвы.