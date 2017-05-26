ФСБ России привирает в сообщении о предотвращенных терактах

ФСБ России настаивает, что житель Джалал-Абада Акром Азимов был задержан в России, а не выкраден из Кыргызстана, в сообщении о якобы новых терактах готовившихся выходцами из ЦА.

24 мая в Бишкеке в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности стран Содружества независимых государств (СНГ) директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников рассказал о сотрудничестве со спецслужбами из Центральной Азии по предотвращению терактов в России.

«Совместная работа спецслужб стран СНГ позволила предотвратить теракты, которые планировали фигуранты дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, – сказал он. – В результате согласованных действий органам безопасности Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга и задержать причастных к этому лиц».

По словам директора ФСБ, силовики ликвидировали террористическую ячейку организации «Исламское государство» – выходцев из Центральной Азии.

Предполагаемые террористы планировали серию терактов в людных местах с применением самодельных взрывных устройств и автоматического оружия, пишет «Интерфакс».

Где именно планировались теракты, Бортников не сообщил. Подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело, задержали в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

В официальных источниках в Таджикистане и Узбекистане о тесной совместной работе после теракта в Санкт-Петербурге не сообщалось.

23 мая стало известно об учреждении представительства Министерства внутренних дел (МВД) России в Узбекистане, которое будет заниматься отбором мигрантов для работы в России.

Глава МВД России Владимир Колокольцев, побывавший в Узбекистане с визитом 23–24 мая, заявил прессе, что вопросы миграции связаны с экстремизмом и терроризмом, и призвал активно сотрудничать в сфере безопасности.

Теракт в Петербурге

3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельной бомбы. Жертвами стали 15 человек, более 50 получили ранения.

По версии следствия, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник 22-летний Акбаржон Джалилов, этнический узбек, эмигрировавший в Россию из Кыргызстана.

17 апреля в Одинцовском районе Московской области задержали еще одного выходца из Кыргызстана – 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в подготовке Джалилова.

Два дня спустя в поселке Московский в Новой Москве, как утверждает ФСБ России, взяли под стражу его старшего брата – 29-летнего Акрома Азимова.

Но родные Акрома Азимова утверждают, что он находился в Кыргызстане, где только что перенес операцию в связи с гайморитом. Он был арестован в палате частной больницы «Хосият» в Оше 15 апреля кыргызскими силовиками, которые, очевидно, позже передали его в Россию.

Больница в Оше подтверждает факт его лечения в середине апреля, говоря о том, что передали его больничный лист правоохранительным органам Кыргызстана.

Зачем ФСБ продолжает настаивать на аресте Акрома в поселке Московский, и можно ли доверять другим сообщениям ведомства о террористической деятельности выходцев из Центральной Азии, остается большим вопросом.

Как сообщает далее ФСБ, всего по делу задержано 11 человек – выходцев из Центральной Азии, шесть из которых – в Санкт-Петербурге, пять – в Москве.

В квартирах подозреваемых якобы найдены оружие и боеприпасы, а также взрывное устройство, похожее на бомбу, обезвреженную на станции «Площадь Восстания» в день теракта в Санкт-Петербурге.