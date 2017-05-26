Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Мир

    ФСБ России привирает в сообщении о предотвращенных терактах

    ФСБ России настаивает, что житель Джалал-Абада Акром Азимов был задержан в России, а не выкраден из Кыргызстана, в сообщении о якобы новых терактах готовившихся выходцами из ЦА.

    Акром Азимов при якобы задержании в России; фото: ФСБ России
    Акром Азимов при якобы задержании в России; фото: ФСБ России

    24 мая в Бишкеке в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности стран Содружества независимых государств (СНГ) директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников рассказал о сотрудничестве со спецслужбами из Центральной Азии по предотвращению терактов в России.

    «Совместная работа спецслужб стран СНГ позволила предотвратить теракты, которые планировали фигуранты дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, – сказал он. – В результате согласованных действий органам безопасности Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга и задержать причастных к этому лиц».

    По словам директора ФСБ, силовики ликвидировали террористическую ячейку организации «Исламское государство» – выходцев из Центральной Азии.

    Предполагаемые террористы планировали серию терактов в людных местах с применением самодельных взрывных устройств и автоматического оружия, пишет «Интерфакс».

    Где именно планировались теракты, Бортников не сообщил. Подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело, задержали в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

    В официальных источниках в Таджикистане и Узбекистане о тесной совместной работе после теракта в Санкт-Петербурге не сообщалось.

    23 мая стало известно об учреждении представительства Министерства внутренних дел (МВД) России в Узбекистане, которое будет заниматься отбором мигрантов для работы в России.

    Глава МВД России Владимир Колокольцев, побывавший в Узбекистане с визитом 23–24 мая, заявил прессе, что вопросы миграции связаны с экстремизмом и терроризмом, и призвал активно сотрудничать в сфере безопасности.

    Теракт в Петербурге

    3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельной бомбы. Жертвами стали 15 человек, более 50 получили ранения.

    По версии следствия, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник 22-летний Акбаржон Джалилов, этнический узбек, эмигрировавший в Россию из Кыргызстана.

    17 апреля в Одинцовском районе Московской области задержали еще одного выходца из Кыргызстана – 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в подготовке Джалилова.

    Братья Аброр и Акром Азимовы; фото: СМИ России
    Братья Аброр и Акром Азимовы; фото: СМИ России

    Два дня спустя в поселке Московский в Новой Москве, как утверждает ФСБ России, взяли под стражу его старшего брата – 29-летнего Акрома Азимова.

    Но родные Акрома Азимова утверждают, что он находился в Кыргызстане, где только что перенес операцию в связи с гайморитом. Он был арестован в палате частной больницы «Хосият» в Оше 15 апреля кыргызскими силовиками, которые, очевидно, позже передали его в Россию.

    Акром Азимов в больнице Оша после операции; фото: Азимовых
    Акром Азимов в больнице Оша после операции; фото: Азимовых

    Больница в Оше подтверждает факт его лечения в середине апреля, говоря о том, что передали его больничный лист правоохранительным органам Кыргызстана.

    Зачем ФСБ продолжает настаивать на аресте Акрома в поселке Московский, и можно ли доверять другим сообщениям ведомства о террористической деятельности выходцев из Центральной Азии, остается большим вопросом.

    Как сообщает далее ФСБ, всего по делу задержано 11 человек – выходцев из Центральной Азии, шесть из которых – в Санкт-Петербурге, пять – в Москве.

    В квартирах подозреваемых якобы найдены оружие и боеприпасы, а также взрывное устройство, похожее на бомбу, обезвреженную на станции «Площадь Восстания» в день теракта в Санкт-Петербурге.

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Терроризм
    Теги: Аброр Азимов Акбаржон Джалилов Акром Азимов безопасность Санкт-Петербург теракт ФСБ России
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Безопасность

    Лидеры ЦА выражают соболезнования в связи с терактом в Манчестере

    Нурсултан Назарбаев первым среди лидеров в ЦА отправил телеграмму премьер-министру Великобритании в связи с терактом и гибелью 22 человек в Манчестере. Свои соболезнования выразил и лидер Узбекистана.

    Мир

    Выбор редактора
    Права человека

    Рамазану Есергепову может понадобиться еще одна операция

    Председатель правления казахстанского общественного фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов, переживший покушение в поезде, переведен в другую больницу Алматы из-за осложнений.

    Казахстан
    Политика

    Аблязову не до суда – он рассказывает, как повысит благосостояние казахстанцев

    В день, когда на процессе в Алматы обвинение запросило 20 лет для бывшего министра и владельца «БТА Банка» Мухтара Аблязова, он выступил с программой экономического развития РК.

    Казахстан

    Новости из Мирa

     Безопасность

    Лидеры ЦА выражают соболезнования в связи с терактом в Манчестере

    Нурсултан Назарбаев первым среди лидеров в ЦА отправил телеграмму премьер-министру Великобритании в связи с терактом и гибелью 22 человек в Манчестере. Свои соболезнования выразил и лидер Узбекистана.

    Мир