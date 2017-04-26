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    Одного из братьев Азимовых выкрали из Кыргызстана?

    Семья братьев Азимовых, обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, утверждает, что один из них был выкраден из больницы в Оше, а не задержан в России.

    Акром Азимов при якобы задержании в России; фото: ФСБ России
    Акром Азимов при якобы задержании в России; фото: ФСБ России

    Наш корреспондент отправился в Джалал-Абад на юге Кыргызстана в дом братьев Азимовых – 27-летнего Аброра и 29-летнего Акрома, ныне находящихся под арестом в России по обвинению в организации теракта 3 апреля в питерском метро, унесшего жизни 15 человек.

    Дом Азимовых в Джалал-Абаде с недавнего времени закрыт на замок изнутри. А все потому, что в связи с последними событиями журналисты лишили их покоя. Азимовы не хотят ни с кем разговаривать.

    Но говорить и выражать свое недоумение и шок, а также искать вслух подтверждения невиновности Аброра и Акрома, похоже, является потребностью их матери Вазиры и младшего брата Билала.

    Был в больнице – оказался в России

    Билал согласился на разговор с корреспондентом Ц-1 и тут же начал говорить, что его старший брат Акром в конце марта, а значит до теракта в Санкт-Петербурге, вернулся в Кыргызстан: у него был гайморит, и он лечился в клинике «Хосият» в городе Ош.

    Мать – Вазира Мирзахмедова, одна воспитавшая четырех детей – трех сыновей и дочь, поддерживает слова Билала. По ее словам, у нее в голове не укладывается, как ее сын, находившийся в больнице в Оше и после операции, мог мгновенно оказаться в России.

    Акром Азимов в больнице Оша после операции; фото: Азимовых
    Акром Азимов в больнице Оша после операции; фото: Азимовых

    «Мой старший сын Акром из-за своей болезни приехал в Кыргызстан и 12 апреля лег в частную больницу “Хосият” в городе Ош, 14 апреля ему сделали операцию», – рассказывает она.

    Затем, как ей стало известно, 15 апреля Акрома прямо из палаты в наручниках забрали кыргызские силовики. Она бросилась его искать в управлении Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в Оше, но ей запретили встречу с сыном и попросили вернуться с адвокатом.

    Пока женщина оформляла договор с адвокатом и пришла с его заявлением, стало известно о задержании в России ее младшего сына Аброра и выдвинутом ему обвинении в организации теракта и руководстве действиями взорвавшего себя в вагоне метро смертника – 22-летнего уроженца Оша Акбаржона Джалилова.

    Вскоре семья узнала, что Акром уже находится в России, российские СМИ распространили фото якобы его ареста Федеральной службой безопасности (ФСБ) страны.

    «У Акрома не было ни денег на билет, ни паспорта, – говорит далее женщина. – Это явная постановка. Как он мог там оказаться?»

    Однако ФСБ России утверждает, что Акром был задержан 19 апреля в поселке Московский (Новая Москва). При личном досмотре в его поясной сумке была обнаружена граната РГД-5.

    Пистолет в штанах

    Не верит семья Азимовых и в виновность другого брата – Аброра, проходящего по делу о теракте в Питере как ключевого организатора.

    Билал анализирует видео его задержания 17 апреля в подмосковном Одинцово и обращает внимание, что на Аброре нет ремня.

    Аброр Азимов при задержании в Одинцово; фото: ФСБ России
    Аброр Азимов при задержании в Одинцово; фото: ФСБ России

    «Он худой, он всегда носит штаны с ремнем, и при этом он умудряется прятать в штанах пистолет – как он там мог удержаться? – горячится Билал. – Если смотреть видео внимательно, то сразу увидишь, что это подстава, оно смонтировано».

    «Он не мог этого сделать, мы с ним выросли, я знаю его», – добавляет Билал.

    По словам семьи, братья находились в России исключительно с целью заработка. В начале года в семье Азимовых было торжественное мероприятие – свадьба дочери и сестры. Сами браться намеревались вернуться в Джалал-Абад и начать строить там дом.

    «Надоели уже…»

    Мы посетили частную клинику «Хосият» в городе Ош. Но там отказывают в интервью, объясняя, что журналисты уже второй день «надоедают» им вопросами.

    Частная клиника в Оше "Хосият"; фото: Ц-1
    Частная клиника в Оше «Хосият»; фото: Ц-1

    Но один из врачей клиники, пожелавший остаться неизвестным, подвердил, что Акром Азимов действительно с 12-го по 15 апреля лежал в больнице, и ему была сделана операция на нос из-за гайморита. Он отметил, что все это зарегистрировано в его истории болезни.

    «Это частная клиника. А мы, врачи, здесь работники. Кто поступает к нам, того мы и лечим. Ведь у них на лбу не написано, что он террорист. Мы адвокату Азимова давали письмо о том, что он здесь лечился, и все. А вы, журналисты, пишете всякое, что врачи дали вам интервью, распространяете ложную информацию. Вы уже надоели со своими вопросами», – рассказал врач и заодно отчитал прессу.

    Соседи семьи Азимовых

    Отец матери братьев Азимовых много лет был имамом в одной из крупных мечетей Джалал-Абада. А их мать Вазира получила образование в медресе. Хорошо знакомые с семьей соседи отмечают, что вся семья придерживалась традиционного ислама.

    Мать братьев Азимовых - Вазира Мирзахмедова; фото: Ц-1
    Мать братьев Азимовых — Вазира Мирзахмедова; фото: Ц-1

    Женщина по имени Дилбар рассказывает, что может сказать о Вазира-опе только хорошее.

    «Я у них жила, когда училась в медресе с Вазира-опа. Она хорошая женщина. Развелась с мужем еще в молодости, детей растила в трудных условиях. Они были совсем маленькими, им было сложно», – вспоминает Дилбар.

    Другая соседка делится, что лишь недавно видела Акрома, он с ней вежливо поздоровался.

    «Они были хорошими, – говорит она о братьях Азимовых. – Мы не видели, чтобы к ним приходили какие-то бородачи. В 2010 году они с матерью уехали в Украину, а затем перебрались в Россию».

    Следственный комитет России сообщил о 10 задержанных по подозрению в причастности к теракту в Питере.

    В сообщениях СК и ФСБ Акром Азимов обозначен как гражданин России, 1988 года рождения. Также российским гражданином является его брат Аброр, 1990 года рождения.

    Темы: Терроризм
    Теги: Аброр Азимов Акром Азимов питерское метро Санкт-Петербург теракт
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