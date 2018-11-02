Где Петр – сын Ислама Каримова?

Иск на работодателя – НАК «Узбекистанские авиалинии», закончившийся поражением, – последнее, что известно о Петре Каримова, сыне первого президента РУз.

Тверской суд Москвы прекратил дело по иску 52-летнего Петра Каримова, пытавшегося взыскать с бывшего работодателя – Национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» якобы невыплаченную зарплату.

Как узнал в суде Ц-1, на судебное разбирательство, состоявшееся 24 октября, Каримов не явился, как и его адвокат.

Представитель же «Узбекистон хаво йуллари» представил суду документы, что расчет с Каримовым был произведен при соблюдении норм трудовых отношений, и задолженностей по зарплате компания перед бывшим сотрудником не имеет.

52-летний Петр Каримов, многие годы проживающий в России, в период с 2004 по апрель 2017 года работал на посту помощника генерального представителя НАК «Узбекистон хаво йуллари», сообщали российские СМИ.

Его иск в Тверском суде был зарегистрирован в категории «Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)».

Загадочный сын Каримова

Журналист Ц-1, дежуривший у здания Тверского суда в Москве 24 октября, прежде всего надеялся встретиться с Петром Каримовым или же его адвокатом, чтобы получить контакты сына первого президента Узбекистана.

Отсутствие Петра в суде во время рассмотрения поданного им же иска добавляет еще больше тайн в историю этого человека.

Проживающий в Джизаке журналист Джамшид Каримов, племянник Ислама Каримова, говорит, что разыскивает двоюродного брата, но пока безуспешно.

Джамшид делится, что испытал смешанные чувства, узнав, что его кузен подал в суд на узбекистанскую авиакомпанию «Узбекистан хаво йуларри».

Джамшид Каримов, который после 11 лет заключения в психиатрической больнице и сам очень бедно живет в Джизаке, но готов поделиться с Петром тем, что имеет.

«Когда я узнал о суде с авиакомпанией, мне стало не по себе. Пусть приезжает в гости, чем смогу – помогу. Выпьем чаю, вспомним детство, когда мы мальчишками в войну играли. В отличие от сестер – дочерей Ислама Каримова – к Петру я испытываю самые теплые чувства», – рассказал он Ц-1.

Болезненный интроверт

Последний раз двоюродного брата Джамшид видел в 1995 году. Петр гостил у матери – Натальи Кучми в Ташкенте.

Приятель Петра – Алишер Таксанов писал, что Наталья Петровна Кучма – биолог, дочь гендиректора Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. Чкалова. Именно тесть позже устроил зятя к себе на работу в качестве инженера-конструктора.

Это назначение и стало началом карьеры Ислама Каримова. Впрочем, после пары лет семейной жизни брак распался, и отец фактически вычеркнул сына Петра из своей жизни.

«У Петра с детства – болезнь Крона (воспалительное заболевание кишечника. – Ред.), и он даже кушать нормально не мог. Брат всегда был интровертом и замкнут в себе, – продолжает Джамшид. – Может, даже из-за последствий детской травмы, когда Ислам Каримов бросил его мать и не интересовался делами сына. Говорили, что он выпивал, но я ничего плохого о нем сказать не могу».

По словам Джамшида, когда речь заходила об отце, Петр старался переводить тему или отмалчиваться.

Джамшид считает, что Ислам Каримов фактически вытолкал сына жить в Россию, когда Петр в 1994 году пытался создать совместное предприятие в Ферганской области. Президент очень разозлился на такое самоуправство и зарубил предприятие сына еще на стадии регистрации.

В 1995 году Петр защитил в Санкт-Петербурге диссертацию на тему «Совместное предпринимательство в условиях перехода к рыночной экономике: на материалах Республики Узбекистан» и стал кандидатом экономических наук.

Новости о кузене Джамшиду рассказывала Наталья Кучма. По ее словам, у сына была невеста – симпатичная актриса из Санкт-Петербурга. Но закончился ли роман браком и есть ли у Петра дети, родственник не в курсе.

Петр Каримов нечасто наведывался в Ташкент. Но на похороны матери в 2008 году и отца – в 2016-м он приезжал. Он, хотя и был рожден в законном браке, после развода родителей выпал из поля зрения и внимания своего отца.

В официальной биографии Каримова Петр не значился, там лишь говорилось о его браке со второй женой Татьяной, и о том, что у него есть две дочери: Гульнара и Лола.

Ислам Каримов, управлявший Узбекистаном на протяжении 27 лет до смерти 2 сентября 2016 года, оставил своих детей в не самом лучшем положении. Петр проиграл суд о зарплате, Гульнара находится в тюрьме, Лола – в изгнании.