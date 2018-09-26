Генсек ООН увидел в меняющемся Узбекистане «ветер надежды»

Антониу Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, говорил о кризисе ценностей, недоверии и других угрозах миру, но привел и позитивный пример – Узбекистан.

Речь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на открытии 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября была полна тревоги и беспокойства за будущее мира и человечества.

Гутерриш сказал, что мир в настоящее время страдает «синдромом дефицита доверия»: люди ощущают беспокойство, теряя доверие к национальным институтам, государствам, установленному миропорядку.

По словам генсека ООН, сегодня миропорядок становится более хаотичным, менее очевидно соотношение сил.

«Постепенно разрушаются универсальные ценности. Демократические принципы и верховенство права оказались под угрозой. Отдельные лидеры и целые государства переходят границы дозволенного у себя дома и на международной арене при полной безнаказанности», – сказал он.

При этом, по словам Гутерриша, в мире ощущается раскол, многие глобальные проблемы становятся все более очевидными, а страны замыкаются на себе.

«Справедливый гнев вызывает наша неспособность прекратить войны в Сирии, Йемене и других странах», – сказал он и напомнил, что мусульмане-рохинджа в Бирме до сих пор живут в ужасающих условиях и могут только мечтать о нормальной безопасной жизни.

Палестинцы и израильтяне втянуты в бесконечный конфликт, а угроза терроризма только растет и все больше смыкается с международной организованной преступностью, торговлей людьми, наркотрафиком и контрабандой оружия.

На фоне этих проблем Гутерриш отметил две другие угрозы, которые нельзя упускать из виду, – изменение климата и рост технологий.

«Если в ближайшие пару лет мы не изменим курс, климат может выйти из-под контроля», – предупредил Антониу Гутерриш.

Что касается современных технологий, то они скоро изменят природу труда, уверен генсек ООН, что повлияет на социальное благополучие людей. Но технологии несут еще большую опасность, когда дело касается обороны, говорил он.

«Я сам стал свидетелем укрепления сотрудничества в Центральной Азии, после того как в Узбекистане произошла мирная передача власти» — Антониу Гутерриш

«Давайте называть вещи своими именами, – сказал Антониу Гутерриш. – Перспектива появления машин, способных принимать и осуществлять решения, касающиеся человеческой жизни, с нравственной точки зрения просто неприемлема».

Но все же, убежден Гутерриш, в мире еще веет «ветер надежды». В качестве примеров он привел историческое мирное соглашение между Эфиопией и Эритреей, саммиты США и КНДР, а также встречу лидеров Северной и Южной Кореи, продвижение к миру в Колумбии, мирное соглашение противоборствующих сторон в Южном Судане.

«Я сам стал свидетелем укрепления сотрудничества в Центральной Азии, после того как в Узбекистане произошла мирная передача власти», – добавил Гутерриш. Другие положительные примеры: завершение работы миротворцев ООН в Либерии и согласование глобального договора по миграции.

Антониу Гутерриш в июне 2017 года совершил турне по странам Центральной Азии. Он принял участие на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане, в Узбекистане посетил Самарканд и Каракалпакстан, где был поражен последствиями высыхания Аральского моря, к которому привела человеческая деятельность.

Визит Гутерриша в Узбекистан происходил на фоне перемен в стране, связанных к приходом к власти нового президента – Шавката Мирзиёева.

Изменения, происходящие в стране, большая открытость Ташкента миру и соседям в регионе не могли не получить позитивную оценку ООН после 27 лет диктатуры прежнего узбекистанского лидера – Ислама Каримова.