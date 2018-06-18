Гульнара Каримова против возвращения ее денег Узбекистану

Защита Гульнары Каримовой в лице ее швейцарского адвоката Грегуара Манжи готовит протест по поводу возвращения швейцарских капиталов Узбекистану.

Адвокат Грегуар Манжа может нарушить планы Федеральной прокуратуры Швейцарии о выплате в ближайшее время Узбекистану около 700 миллионов швейцарских франков (810 миллионов долларов США) замороженных средств дочери покойного президента Ислама Каримова, сообщила 17 июня швейцарская газета NZZ am Sontag

Защитник выступает против конфискации средств по быстрой процедуре и планирует обратиться в Федеральный уголовный суд.

Швейцарские прокуроры в мае приказали конфисковать деньги со счетов в банках в Женеве и Цюрихе для репатриации в Узбекистан, утверждает издание со ссылкой на два штрафных ордера, оказавшихся в его распоряжении.

По мнению Манжи, конфискация, основанная на признаниях двух из шести подсудимых, приравнивается к неофициальному разделению уголовного дела и нарушает права Гульнары Каримовой на справедливый суд.

Также адвокат ставит под сомнение признания двух обвиняемых, которые сейчас отбывают срок в узбекской тюрьме. Он напоминает, что несколько обвиняемых на допросе заявляли Федеральной прокуратуре, что их будущее зависит от возмещения замороженных активов Узбекистану.

В интервью еженедельнику швейцарский адвокат рассказал, что их вторая встреча за четыре года с подзащитной Гульнарой Каримовой состоялась 25 и 26 апреля в Ташкенте.

На вопрос журналиста, сделала ли Гульнара признание, защитник ответил следующее:

«Она (Гульнара. – Прим. Ц-1) отрицает эти утверждения. Насколько ей известно, обвиняемые дали показания по принуждению. Или они происходят от компаний, которые хотят избежать экономических санкций, особенно в США», – заявил защитник.

По его словам, 20 дней он будет ждать, чтобы Гульнара Каримова ознакомилась с обвинениями. Ожидается, что контакт Федеральной прокуратуры Швейцарии с Гульнарой состоится в начале июля.

Интересно, что на вопрос, поддерживает ли адвокат связи с узбекистанской прокуратурой, он ответил, что прокурор, который контролировал допрос в 2016 году, был заменен: по-видимому, арестован и осужден.

«Возможно, что все следственные действия в Узбекистане являются недействительными, в том числе и допросы в декабре 2016 года», – резюмирует защитник.

Гульнара в опале

С 2012 года Федеральная прокуратура Швейцарии проводит расследование отмывания денег в отношении шести граждан РУз, в том числе и дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Дело против 45-летней Каримовой было возбуждено в сентябре 2013 года, но оно не продвигалось до 2014 года, когда она исчезла с поля зрения.

Как пишет NZZ am Sontag, активизация дела произошла после подачи бывшим мужем Гульнары Каримовой (по всей видимости, речь идет об осужденном в Узбекистане Рустаме Мадумарове. – Прим. Ц-1) и ее подчиненной (очевидно, также осужденной Гаяне Авакян. – Прим. Ц-1) заявки на сокращенную процедуру рассмотрения уголовного дела.

Решением суда Ташкентской области в августе 2015 года Каримова была осуждена на пять лет лишения свободы.

Летом 2017-го Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримовой была изменена мера пресечения в виде нахождения с февраля 2014 года под домашним арестом, на лишение свободы.