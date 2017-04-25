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    Как мигранты из ЦА легализируют свое пребывание в России

    Трудовые мигранты из Центральной Азии, чтобы продлить срок пребывания в России, каждые три месяца или раз в год пересекают границу, Ц-1 проследил за этим процессом.

    Мигранты на Красной площади в Москве; фото: Правозащитный центр РОД
    Мигранты на Красной площади в Москве; фото: Правозащитный центр РОД

    Миграционное законодательство России ограничивает срок пребывания граждан из стран СНГ определенными временными рамками, за исключением стран – членов ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан).

    Согласно законодательству граждане стран, с которыми Россия имеет безвизовый режим, в том числе выходцы из центральноазиатских республик, могут находиться на территории России в случае оформления патента до одного года и обязаны выехать по истечении его срока.

    Однако закон не устанавливает сроки, на какое время иностранец должен покинуть РФ, то есть он может выехать и въехать буквально на следующий день.

    Те граждане, которые не оформляют патент, могут находиться на территории РФ не более 90 дней. В соответствии с законом эта категория граждан не имеет права продлевать срок своего пребывания в России и не должна въезжать на российскую территорию в течение трех месяцев со дня пересечения границы.

    Однако на практике, как говорят сами мигранты, существуют определенные лазейки, используя которые можно дольше оставаться на территории России.

    Первая легализация

    В первую очередь для легализации своего присутствия мигрантам необходимо обновить миграционную карту, которую они получают при въезде в страну, где и указывают цель своего визита.

    Как правило, первую такую карту въезжающие в Россию получают в аэропорту – сразу по прибытии. На основании этой же карты они встают на миграционный учет. Данную процедуру обычно выполняют частные фирмы, которые регистрируют мигрантов на определенные юридические адреса.

    Получив регистрацию и легальный статус, каждый мигрант сам решает, оформить ему патент или нет. Приобретение патента позволяет иностранцу легально работать, но при этом ежемесячно платить за патент от 2500 до 5000 рублей, в зависимости от пребывания в том или ином субъекте Российской Федерации.
    Отказ от патента сводит до минимума шансы к приобретению работы и сокращает срок пребывания мигранта больше, чем на полгода.

    Пересечение границы

    В обоих случаях по истечении определенного срока мигранты вынуждены пересекать границу для обновления миграционной карты, а вместе с ней и сроков своего пребывания. Одни прибегают к этой процедуре раз в год, в силу наличия у них патента, другие – совершают турне к границе практически ежеквартально.

    Несмотря на то что по закону въезжать на территорию России можно только два раза подряд, если цель визита не рабочая, и оставаться там можно не более 180 дней, многим мигрантам удается каждые три месяца пересекать границу на наземном транспорте и обновлять свои миграционные карты.

    Раньше для мигрантов, работающих в Москве и Санкт-Петербурге, ближайшим пограничным пунктом пересечения границы считался «Погар» – КПП на границе с Украиной, который находится в Брянской области.

    Огромное количество желающих обратиться к данной процедуре сделали ее весьма доходным видом предпринимательства. Фирмы и частные таксисты за фиксированную сумму отвозили мигрантов на российско-украинскую границу, где по налаженной схеме они в легальном порядке переходили границу.

    Такой способ пересечения оказывался наиболее приемлемым с финансовой точки зрения для иностранных рабочих. Кроме того, отсутствие единой базы данных на наземных пограничных пунктах очень долгое время позволяло многим мигрантам заново попадать в Россию, даже в тех случаях, когда им был поставлен запрет на въезд.

    Поэтому, несмотря на тяжелые условия и недоброжелательное отношение российских пограничников, мигранты вынуждены были вновь и вновь возвращаться к российско-украинской границе.

    Казахстан вместо Украины

    Однако с конца декабря 2016 года погранпункт «Погар» был взять под жесткий контроль. Многие мигранты, которые раньше без проблем пересекали тут границу, не смогли заново попасть на территорию России и получили запрет на въезд. Из-за этого количество лиц, желающих посетить «Погар», резко снизилось и постепенно свелось на нет.

    С этого же времени КПП «Озинки», находящийся на российско-казахстанской границе – в Саратовской области, занял место «Погара».

    «Дорога из Москвы до границы Казахстана занимает более двух суток. Цена поездки составляет 5500 рублей, но расходы на всю дорогу оказываются намного больше», – рассказывает Эрик, мигрант из Таджикистана, недавно пересекший российско-казахстанскую границу.

    По словам мигранта, по пути до границы сотрудники ДПС останавливали их машину семь раз, а так как у него была просрочена регистрация, он был вынужден платить иногда по пятьсот или по тысяче рублей.
    «Когда я заметил, что мои деньги заканчиваются, начал засовывать в паспорт по пятьсот рублей, полицейские молча брали деньги», – замечает мигрант.

    Помимо сотрудников ДПС, согласно рассказу мигранта из Таджикистана, он заплатил еще посреднику несколько тысяч за то, что тот на своей машине отвез их непосредственно на границу, а также 500 рублей – российским пограничникам из-за того, что у него была просрочена регистрация.

    «В целом поездка до границы и обратно вместе с питанием обошлась мне примерно в 17 тысяч рублей (примерно 300 долларов). Эта сумма для меня немаленькая, но другого выхода у меня нет», – заключил Эрик.

    «Казахстанская граница лучше украинской»

    «Я езжу на казахстанскую границу два раза в неделю и беру за свои услуги по 5000 рублей за пассажира. Те пассажиры, которые не имеют регистрации, платят дополнительно еще сотрудником ДПС по 500 рублей, за каждую проверку. Мой основной контингент – граждане Таджикистана и украинцы. Кыргызы и узбеки в основном едят на границу со своими водителями», – рассказывает о своем ремесле Хамид, водитель-мигрант из Таджикистана, занимающийся перевозкой людей на российско-казахстанскую границу.

    По словам Хамида, его пассажиры дополнительно платят еще тысячу рублей посредникам, которые перевозят их через границу. Но, несмотря на все расходы, он отзывается положительно о российско-казахстанской границе, ссылаясь на доброжелательность пограничников.

    «Здесь намного легче для мигрантов, чем на границе с Украиной, так как пограничники ведут себя по-людски. Там (на границе с Украиной. – Прим. Ц-1) очень многих штрафовали за различные нарушения, вплоть до 20 тысяч рублей, тут я такого еще не наблюдал», – заключает Хамид.

    Таким образом, пересечение границы как способ легализации для иностранных рабочих в России остается весьма актуальной процедурой, несмотря на то что на практике имеет весьма формальный характер и открывает дополнительные коррупционные возможности для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: гастарбайтеры гастарбайтеры из Центральной Азии Мигранты в России Россия трудовая миграция Центральная Азия
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