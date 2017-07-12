Как наманганцу в российской Самаре получить заработанные деньги?

Мадиер Инсаров из Наманганской области обратился за помощью в посольство Узбекистана в Москве – ему дали номера телефонов, на которые никто не отвечает.

«Я звоню по обоим номерам, – рассказывает 27-летний наманганец, – идет вызов, но никто не берет трубку».

Обратиться за помощью в посольство Узбекистана в Москве, столице Российской Федерации, Инсарова заставила восьмимесячная беготня за заработанными деньгами.

В приемной посольства, по его словам, ему дали два номера телефона: +7 499 230 00 54 и +7 499 230 13 01, сказав, что там смогут разобраться в его ситуации и помочь.

Но, несмотря на непрерывные звонки в течение последних пяти дней, мужчина не дождался, чтобы хоть раз представители посольства ответили на вызов.

Заработать на дехканство

Выходец из кишлака Чиганок Папского района Наманганской области Узбекистана Мадиер Инсаров, как он сам рассказывает, с 2011 года приезжает на заработки в Россию. В настоящее время он находится и работает в городе Самаре, куда приехал в декабре 2015 года.

На вопрос, а что, работы в Наманганской области не нашлось? Он отвечает, что с работой там туго, а у него нет технического или высшего образования.

«Я хотел бы завести дехканское хозяйство, но для этого нужно иметь небольшой капитал, я рассчитывал заработать его в России», – говорит он.

Мадиер в Самаре работал по ремонту квартир, он умеет делать практически все: шпаклевать, штукатурить, белить, делать стяжку, то есть все, что касается ремонтно-строительных работ.

Крохи от зарплаты

В последнее время он вместе с другими узбекистанцами работал над демонтажем старого завода, где приходилось все ломать и крушить, а затем разбирать завалы мусора из железа, бетона и т. д.

Все это время бригадир по имени Якубжон, также выходец из Наманганской области Узбекистана, расплачивался с Мадиером, давая ему по 2000 или 5000 рублей в неделю, которых хватало лишь на пропитание.

Так продолжалось, по словам Инсарова, восемь месяцев. В июле, протестуя против такой оплаты, он не вышел на работу и получил звонок от российского работодателя по имени Олег. Ценя работоспособность Мадиера, последний поинтересовался, почему его нет на работе.

Узнав о невыплате денег, Олег приехал и сумел доказать, что все причитавшиеся Мадиеру деньги он выплатил. Оказалось, что бригадир и земляк Якубжон задолжал ему 60 тысяч рублей (порядка 1000 долларов США).

Как получить деньги с земляка, Мадиер не знает. Обращаться в полицию России он не хочет, опасаясь, что пользы не будет, а вред будет нанесен всем.

Наманганец надеялся на помощь посольства Узбекистана в свете провозглашенного в Ташкенте диалога с народом, но пока ее не получил.

Диалог с народом

5 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел диалог в прямом эфире, где отвечал на вопросы сограждан. Впервые в истории независимого Узбекистана власти страны начали признавать массовый исход работоспособных узбекистанцев на заработки в Россию.

По данным Камилова, в 2016 году в Россию выехали, по официальным данным, 1,7 млн узбекистанцев. Глава МИД Узбекистана рассказал, что его ведомство намерено открыть пять дополнительных консульств в России для помощи трудовым мигрантам и расширить штат дипломатов.

Весной этого года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву была достигнута договоренность об открытии в обеих странах представительств по работе в области миграции.