Лола Каримова-Тилляева презентовала в Женеве фильм о правителе Улугбеке

Младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова представила аристократическому обществу в Женеве спродюсированный ею фильм о средневековом правителе и ученом Улугбеке.

Презентацию документальной киноленты «Улугбек. Человек, раскрывший тайны Вселенной», состоявшуюся 19 июня в Женеве (Швейцария), Лола Каримова-Тилляева назвала успешной.

На своей странице в Инстаграм она разметила фотографии с премьеры и особенно потрудилась, перечисляя важных особ, среди них – королевских кровей, принявших участие в мероприятии.

Одним из организаторов показа наряду с Лолой и ее супругом Тимуром Тилляевым выступило швейцарское представительство международного делового сообщества The Club des leaders, а его гостями были:

бывший король Египта Фуад III, принцесса Неаполя Марина с супругом – принцем Неаполя Эммануэлем Фициберто, принц Югославии Майкл и другие члены высшего европейского общества.

Выступая на презентации, как пишет Каримова-Тилляева на странице в Инстаграм, она рассказала гостям об Улугбеке, который в XV веке правил в Самарканде и превратил этот город в «международный центр передовых научных исследований в области астрономии, математики и геометрии».

«Эта легендарная личность вызывала у меня восхищение с самого детства: справедливый правитель, великий ученый – эта история заслуживает внимания современников. Она должна быть рассказана», – добавила она.

Ранее на той же странице в Инстаграм Каримова-Тилляева рассказала, что стала продюсером фильма об Улугбеке, но звучало другое название: «Улугбек. Через тернии – к звездам».

Снимал картину режиссер Баходыр Юлдашев, проживающий в США, также известный как клипмейкер: снял больше 300 клипов для таких артистов, как Леонид Агутин, Согдиана, Шахзода, «Отпетые мошенники», «Чай вдвоем», Reflex, «А-Студио».

Также в его фильмографии – три полнометражных фильма: Юлдашев стал первым узбекским режиссером, снявшим боевик «Ангел смерти» в Голливуде.

В картине снялись такие известные европейские актеры, как Венсан Кассель, Арманд Ассанте и Франциско Овалле.

По фото, ранее опубликованным Лолой, можно предположить, что Кассель сыграл Мирзо Улугбека в пожилом возрасте. В фильме были задействованы и узбекистанские актеры: Маъруфа Отажонова, Джавахир Закиров и Хашим Арсланов.

Лола Каримова-Тилляева продолжает оставаться постоянным представителем Узбекистана в ЮНЕСКО, на эту должность она была назначена ее покойным отцом, первым президентом страны Исламом Каримовым.