Рахмат Акилов сожалеет, что не использовал пояс шахида

Узбекистанец, наехавший на толпу мирных людей в центре Стокгольма, рассказал о мотивах преступления и почему считает теракт неудачным.

Узбекистанец Рахмат Акилов, которого обвиняют в совершении теракта в Стокгольме, 20 февраля начал давать показания в окружном суде Стокгольма.

40-летнего уроженца Самарканда обвиняют в том, что 7 апреля 2017 года на арендованном грузовике он наехал на пешеходов в центре Стокгольма, убив пятерых человек и критически ранив 15.

Рассмотрение дела Рахмата Акилова началось 13 февраля. На первом же заседании прокурор попросил для узбекистанца пожизненный срок с последующей экстрадицией (в Швеции пожизненный срок имеет неопределенную длительность, но не менее 10 лет. – Прим. Ц-1).

Главный мотив совершения теракта, по словам обвиняемого, – требование отмены участия Швеции в коалиции против ИГИЛ, пишет шведская газета Expressen.se.

«Когда я вошел в грузовик, я перестал думать», – сказал Акилов

«Когда я вошел в грузовик, я перестал думать», – сказал Акилов во время допроса прокурора.

По его словам, основным мотивом совершения теракта на пешеходной улице Дроттнинггатан было убийство граждан Швеции и туристов.

«В выходные дни из стран коалиции НАТО приезжает много туристов, которые ходят по этим улицам. Днем там не так много детей и рабочих», – объяснил Рахмат.

Он признался, что не считает теракт «успешным», поскольку сам выжил и не оказался в «вечном раю», а также не использовал пояс шахида на центральной улице шведской столицы.

Гордится обвиняемый только тем, что ему удалось заснять свои действия, и это видео смогут использовать его последователи.

Прокурор задавал Акилову вопросы о людях, которые подтолкнули его к совершению преступления. Узбекистанец утверждал, что никогда с ними не встречался, и в очередной раз подтвердил, что держал связь с боевиками ИГИЛ через чаты и соцсети.

По сообщению официальных каналов, «Исламское государство» не взяло на себя ответственность за теракт Рахмата Акилова.

«Терроризм будет продолжаться до тех пор, пока вы продолжаете войну с халифатом», – предупредил Акилов во время судебного разбирательства.

Потерян в тумане джихадизма

Шведские СМИ недоумевают, как такому недалекому человеку удалось совершить теракт и не осознать весь ужас своего проступка.

«Теперь мы знаем, что Акилов действительно не очень мудр. Кажется, он полностью потерян в заговорщическом тумане джихадизма и все, что кажется ему разумным, кажется абсурдным для остальных. Сегодня стало ясно, что Акилов не так значителен, как тот поступок, который он совершил», – резюмирует итог первого из трех дней допроса обвиняемого Виктор Банк, колумнист газеты Aftonbladet.

Журналисты обращают внимание на показательный факт: узбекистанец не выразил сожаления и раскаяния в своих действиях. Они надеются, что он задумается о тяжести совершенных преступлений после показаний пострадавших и членов их семей.

На вчерашнем заседании родственники жертв теракта и выжившие заявили о материальных претензиях – общая сумма исков достигла 20,6 млн шведских крон (более 2,5 миллиона долларов США). Если Акилов не сможет выплатить эту сумму, то частично ее покроют пострадавшим и родственникам жертв страховые компании.

Суд над Рахматом Акиловым в Швеции продлится до мая, в июне ожидается вынесение приговора.