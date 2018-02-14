Шведский прокурор просит для Акилова пожизненный срок и экстрадицию

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, совершивший теракт в Стокгольме, заслуживает пожизненное наказание с последующей экстрадицией на родину, заявило обвинение на начавшемся в Швеции процессе.

Окружной суд Стокгольма 13 февраля начал рассмотрение дела Рахмата Акилова, 39-летнего гражданина Узбекистана, уроженца Самарканда.

Он обвиняется в «терроризме и попытке терроризма». 7 апреля 2017 года на арендованном грузовике он совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма, убив пятерых человек и критически ранив 15.

Выступая на суде, заместитель генпрокурора Швеции Ханс Эрман попросил пожизненный срок для Акилова с последующей экстрадицией в Узбекистан.

Пожизненное заключение в Швеции длится не менее 10 лет, максимум – 18 лет, но, если самаркандца признают социально опасным, он может провести в тюрьме и 30 лет. Осужденный имеет право обратиться в суд для определения сроков заключения, если этого не сделал суд первой инстанции.

Международный корреспондент шведской газеты Aftonbladet Стаффан Линдберг в мае ездил в Самарканд, где общался с родственниками подсудимого.

Он прогнозирует, что узбекистанец будет признан виновным и отсидит 20 лет в тюрьме, после чего будет возвращен в Узбекистан.

На суде Акилов попросил провести новое психиатрическое исследование, очевидно, чтобы избежать десятилетий в тюрьме.

Также он раскрыл свой мотив: наказать Швецию за участие в международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии.

СМИ называют его неудачником

Шведские СМИ бурно обсуждают старт суда, где Акилов предстал изрядно похудевшим, бородатым, с отросшими седыми волосами.

В интервью газете Expressen адвокат узбекистанца признался: он переживал, что его подзащитный сойдет с ума, и обеспечил Акилова книгами на русском языке, шахматами и музыкой.

Газета Aftonbladet назвала узбекистанца «депрессивной фигурой» и неудачником: он не попал в Сирию через Турцию в 2014 году, откладывал теракт в Стокгольме, поскольку соседи по квартире мешали ему подготовиться. Он долгое время не мог собрать бомбу, а когда сложил – она так и не сработала.

Прокуратура восстановила хронологию жизни Акилова и показала, что он уехал в Швецию сразу после провальной попытки добраться в ИГ в 2014-м.

В Стокгольме неудавшийся игиловец пытался получить политическое убежище, но в декабре 2016 года ему было отказано, после чего узбекистанец «залег на дно» и перебивался случайными заработками.

Акилов, по информации прокуратуры, использовал 53 SIM-карты и социальные сети, в том числе WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook и Zello для общения. Именно Акилов предложил ИГ совершить теракт в Стокгольме от имени группировки. Однако террористическая группа не взяла на себя ответственность за нападение на Дроттнинггатане.

Но ранее телеканал SVT опубликовал расследование, в котором написано, что самаркандец общался с влиятельными эмирами ИГ таджикского и кавказского происхождения.

Почти все журналы чатов показывают, что Акилов писал намного больше своим контактам, чем они ему.

А за день до теракта подсудимый записал фильм, в котором клянется в верности ИГ.

После теракта за кандидатами в беженцы следят

Атака Рахмата Акилова стала шоком для шведов и заставила их поменять открытую политику в отношении мигрантов и беженцев.

Так, в 2015 году в Швецию въехали рекордные 163 000 просителей убежища – самый высокий показатель на душу населения в Европе.

По словам Пулата Ахунова, оппозиционера из Узбекистана, проживающего в изгнании в Швеции, отныне требования для предоставления убежища в этой стране ужесточаются.

«Просителей ждет глубокая проверка прошлого, они обязуются искать доказательства своих доводов и предоставлять их. Но самое главное, что случилось после трагедии, – введен контроль над передвижением кандидата на убежище во время ожидания ответа», – говорит Ахунов.

По его словам, узбекистанцам все сложнее получить статус в Швеции: в Европе считают, что страна при президенте Шавкате Мирзиёеве демократизируется и нет причин для преследований.

Дилобар Эркинзода, уроженка Узбекистана, также получившая политическое убежище в Швеции, говорит, что до теракта просителей убежища, получивших отказ от миграционной службы, не депортировали, сейчас же такие прецеденты есть.

Активнее всего терактом, утверждает Дилобар, воспользовались националистические партии: они требуют от правительства остановить поток беженцев из мусульманских стран.

Суд над Рахматом Акиловым в Швеции продлится до мая, в июне ожидается вынесение приговора.