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    Шведский прокурор просит для Акилова пожизненный срок и экстрадицию

    Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, совершивший теракт в Стокгольме, заслуживает пожизненное наказание с последующей экстрадицией на родину, заявило обвинение на начавшемся в Швеции процессе.

    Рахмат Акилов обвиняется в терроризме в Швеции; рисунок: Expressen
    Рахмат Акилов обвиняется в терроризме в Швеции; рисунок: Expressen

    Окружной суд Стокгольма 13 февраля начал рассмотрение дела Рахмата Акилова, 39-летнего гражданина Узбекистана, уроженца Самарканда.

    Он обвиняется в «терроризме и попытке терроризма». 7 апреля 2017 года на арендованном грузовике он совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма, убив пятерых человек и критически ранив 15.

    Выступая на суде, заместитель генпрокурора Швеции Ханс Эрман попросил пожизненный срок для Акилова с последующей экстрадицией в Узбекистан.

    Пожизненное заключение в Швеции длится не менее 10 лет, максимум – 18 лет, но, если самаркандца признают социально опасным, он может провести в тюрьме и 30 лет. Осужденный имеет право обратиться в суд для определения сроков заключения, если этого не сделал суд первой инстанции.

    Международный корреспондент шведской газеты Aftonbladet Стаффан Линдберг в мае ездил в Самарканд, где общался с родственниками подсудимого.

    Он прогнозирует, что узбекистанец будет признан виновным и отсидит 20 лет в тюрьме, после чего будет возвращен в Узбекистан.

    На суде Акилов попросил провести новое психиатрическое исследование, очевидно, чтобы избежать десятилетий в тюрьме.

    Также он раскрыл свой мотив: наказать Швецию за участие в международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии.

    СМИ называют его неудачником

    Шведские СМИ бурно обсуждают старт суда, где Акилов предстал изрядно похудевшим, бородатым, с отросшими седыми волосами.

    В интервью газете Expressen адвокат узбекистанца признался: он переживал, что его подзащитный сойдет с ума, и обеспечил Акилова книгами на русском языке, шахматами и музыкой.

    Газета Aftonbladet назвала узбекистанца «депрессивной фигурой» и неудачником: он не попал в Сирию через Турцию в 2014 году, откладывал теракт в Стокгольме, поскольку соседи по квартире мешали ему подготовиться. Он долгое время не мог собрать бомбу, а когда сложил – она так и не сработала.

    Прокуратура восстановила хронологию жизни Акилова и показала, что он уехал в Швецию сразу после провальной попытки добраться в ИГ в 2014-м.

    В Стокгольме неудавшийся игиловец пытался получить политическое убежище, но в декабре 2016 года ему было отказано, после чего узбекистанец «залег на дно» и перебивался случайными заработками.

    Акилов, по информации прокуратуры, использовал 53 SIM-карты и социальные сети, в том числе WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook и Zello для общения. Именно Акилов предложил ИГ совершить теракт в Стокгольме от имени группировки. Однако террористическая группа не взяла на себя ответственность за нападение на Дроттнинггатане.

    Но ранее телеканал SVT опубликовал расследование, в котором написано, что самаркандец общался с влиятельными эмирами ИГ таджикского и кавказского происхождения.

    Почти все журналы чатов показывают, что Акилов писал намного больше своим контактам, чем они ему.

    А за день до теракта подсудимый записал фильм, в котором клянется в верности ИГ.

    После теракта за кандидатами в беженцы следят

    Атака Рахмата Акилова стала шоком для шведов и заставила их поменять открытую политику в отношении мигрантов и беженцев.

    Так, в 2015 году в Швецию въехали рекордные 163 000 просителей убежища – самый высокий показатель на душу населения в Европе.

    По словам Пулата Ахунова, оппозиционера из Узбекистана, проживающего в изгнании в Швеции, отныне требования для предоставления убежища в этой стране ужесточаются.

    «Просителей ждет глубокая проверка прошлого, они обязуются искать доказательства своих доводов и предоставлять их. Но самое главное, что случилось после трагедии, – введен контроль над передвижением кандидата на убежище во время ожидания ответа», – говорит Ахунов.

    По его словам, узбекистанцам все сложнее получить статус в Швеции: в Европе считают, что страна при президенте Шавкате Мирзиёеве демократизируется и нет причин для преследований.

    Дилобар Эркинзода, уроженка Узбекистана, также получившая политическое убежище в Швеции, говорит, что до теракта просителей убежища, получивших отказ от миграционной службы, не депортировали, сейчас же такие прецеденты есть.

    Активнее всего терактом, утверждает Дилобар, воспользовались националистические партии: они требуют от правительства остановить поток беженцев из мусульманских стран.

    Суд над Рахматом Акиловым в Швеции продлится до мая, в июне ожидается вынесение приговора.

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия, Терроризм, Узбекистан
    Теги: Исламское государство Рахмат Акилов терроризм Узбекистан Швеция
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