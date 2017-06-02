Россия: Кубок конфедераций FIFA – 2017 и новые требования к иностранцам

Иностранцы, прибывающие в крупные города России с 1 июня по 12 июля, должны встать на миграционный учет в течение суток. Указ неправомерный и неадекватный, считают правозащитники.

В опубликованном Указе президента России Владимира Путина от 22 мая 2017 года «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» говорится о том, что на территориях городов Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года прибывающие иностранцы обязаны в течение суток зарегистрироваться по месту жительства в соответствующем территориальном отделении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Целью данного указа, как отмечают некоторые СМИ, является «зачистка» от нелегальных мигрантов крупных российских городов, где в указанный период будет проводиться Кубок конфедераций FIFA – 2017, а уже в следующем году планируется проведение чемпионата мира по футболу.

Раннее оповещение

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана уже призвало своих граждан воздержаться от поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи до 12 июля.

Ведомство свое обращение адресовало не только трудовым мигрантам, но и тем гражданам, которые по иным причинам собираются посетить эти города, но не имеют возможности в течение суток встать на миграционный учет.

Ибрагим Ахмадов, пресс-секретарь представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России, в интервью Ц-1 отметил, что данный указ президента Путина временно приостанавливает межправительственное соглашение между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией от 2013 года, согласно которому граждане Таджикистана могут вставать на миграционный учет в течение 15 суток.

«Мы в ходе встреч с нашими гражданами объясняем им, что в случае, если они не будут иметь возможности в течение 24 часов зарегистрироваться по месту пребывания в указанных городах, то лучше всего воздержаться от поездки, чтобы не попасть под соответствующие санкции», – поясняет Ахмадов.

В качестве рекомендации гражданам Таджикистана, которые в указанный период собираются посетить Москву, Ахмадов предлагает зарегистрироваться на территории Московской области.

Так как там нормы принятого указа не действуют, и граждане могут проводить процедуру регистрации в обычном режиме.

Противозаконный указ?

«Данный указ полностью противоречит федеральному закону о миграционном учете и ущемляет права иностранных граждан», – уверена руководитель правозащитной организации «Утро мира» Валентина Чупик.

По ее словам, в стране не объявлено никакого чрезвычайного положения, и организация спортивного мероприятия не должна восприниматься как угроза национальной безопасности.

«Что будет теперь – совершенно непонятно, поскольку если люди раньше равномерно распределялись, то сейчас этот поток будет полностью концентрироваться в один день, – говорит правозащитница. – Это, в свою очередь, приведет к множественному изготовлению фальшивок и росту коррупции. Указанная процедура не имеет правоохранительного смысла, а скорее, наоборот, имеет правонарушительный смысл».

Техническая несостоятельность

С оценками Чупик согласился и другой собеседник Ц-1 – гражданский активист и правозащитник Каримджон Еров.

Согласно его оценкам, правоохранительные структуры России с технической точки зрения не в состоянии регистрировать огромные потоки иностранных граждан за сутки.

«Если исходить из того, что в среднем на территории России находятся около 10 млн иностранцев, из которых как минимум 3 млн по различным причинам могут въехать в страну в указанный период, то совершенно очевидно, что органы внутренних дел не в состоянии их регистрировать за 24 часа», – отмечает Еров.

Кроме того, по словам активиста, очень многие мигранты пересекают границу России на машине и доезжают до места своего постоянного проживания через несколько дней, не имея при этом билета.

Данная категория граждан согласно новому указу автоматически становится нарушителем российского законодательства.

Таким образом, в случае если мигранты нарушают миграционный режим РФ, то согласно статье 18.8 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», по отношению к ним будут применяться административные наказания в виде штрафа от двух до пяти тысячи рублей.

В свою очередь, подобные административные наказания на территории таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, влекут за собой автоматический запрет на въезд для нарушителя.