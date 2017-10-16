Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Мир

    США аннулировали ранние заявки на лотерею Грин-кард

    Власти США отложили прием заявок на участие в лотерее «Грин кард-2019» в связи с «техническими проблемами».

    Фото: открытый источник
    Фото: открытый источник

    В США отложили ежегодный прием заявок на участие в розыгрыше лотереи на получение иммиграционной визы Green Card 2019 года.

    На сайте американского посольства в Эквадоре сказано, что по техническим причинам регистрационный период Diversity Visa-2019 пройдет заново с 18 октября по 22 ноября, а поданные с 3 октября 2017 года заявки будут аннулированы.

    Анкеты нужно подать заново в указанные сроки. Они не будут считаться дублированными и не подлежат дисквалификации.

    Регистрация участников лотереи в режиме онлайн в 2017 году традиционно стартовала 3 октября в 21 час по ташкентскому времени и должна была продлиться до 22 часов 7 ноября.

    Организаторы лотереи ожидали приема около 14 млн заявок со всего мира. Конкурс на одну заявку в среднем прогнозируется на уровне 280 человек.

    Узбекистан в числе лидеров

    По количеству участников лотереи Грин-карт Узбекистан уступает лишь африканской Гане.

    Согласно последней опубликованной статистике Государственного департамента США за 2015 год, от Узбекистана подается 1,38 млн заявок (почти 10% от всех участников Green Card или 7% совершеннолетних граждан страны).

    Первое место удерживает Гана с 1,7 млн, третье – Украина с 1,27 млн заявок.

    Процент выигрыша для граждан Узбекистана составляет 400 человек на место или 0,25% в процентном соотношении.

    Источник:Ц-1
    Темы: США, США в Центральной Азии
    Теги: Green Card Green Card-2017 Грин-кард. США
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Мирa

     Криминал

    О происхождении богатства дочери диктатора – Лолы Каримовой-Тилляевой

    Деньги, нажитые на коррупционных схемах и налоговых льготах, вознесли младшую дочь покойного президента Узбекистана на вершину светской жизни Запада, говорится в расследовании журналистов The Black Sea.

    Мир